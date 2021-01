January 18, 2021 14:02 ET

January 18, 2021 14:02 ET

RENSSELAER, Nueva York, Jan. 18, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Taconic Biosciences, un líder mundial en la provisión de soluciones de modelos animales para el descubrimiento de fármacos, anuncia la expansión de su portafolio de inmuno-oncología.



La inmuno-oncología es una prioridad de investigación líder debido a que utiliza el propio sistema inmunológico del cuerpo para tratar de forma eficaz algunos tipos de cáncer. Los modelos animales tumorales singénicos desempeñan un papel decisivo, puesto que utilizan ratones endogámicos estándar que tienen un sistema inmunológico competente, que es necesario para evaluar las terapias inmuno-moduladoras. Estos modelos están injertados con tumores de ratón derivados del mismo trasfondo de cepa; esta similitud genética entre el tumor y el huésped evita que el huésped rechace el tumor.

Una consideración al usar modelos singénicos es que algunos candidatos a fármacos pueden causar una respuesta inmune negativa no observada en seres humanos. Los ratones estándar pueden desarrollar anticuerpos antifármacos (ADA), que pueden neutralizar la terapia o incluso desencadenar anafilaxia. Esto puede impedir que los investigadores determinen la eficacia terapéutica en un estudio preclínico.

El ratón Jh de Taconic, que no posee células B, sin embargo, retiene otros tipos de células inmunes, tales como células T importantes para la evaluación de inmunoterapias, es ampliamente utilizado para superar este problema. Debido a que el ratón Jh no puede producir ADA, no hay impacto neutralizante o farmacocinético en el riesgo terapéutico o de anafilaxia. El ratón Jh de Taconic anteriormente disponible únicamente en el trasfondo BALB/c , por lo que era aplicable solo a una parte de los estudios tumorales singénicos. El nuevo ratón Jh en el trasfondo C57BL/6 amplía la utilidad para cubrir la mayoría de los estudios.

“Taconic mantiene su compromiso de generar modelos clave de ratones inmuno-oncológicos y facilitar el acceso a ellos para el descubrimiento de fármacos”, dijo el Dr. Michael Seiler, vicepresidente de modelos comerciales de Taconic. "El ratón Jh está disponible a nivel mundial para investigadores no lucrativos, así como lucrativos, incluidas las organizaciones de investigación bajo contrato”.

Las cohortes de ratones Jh de las versiones C57BL/6 y BALB/c están disponibles para entrega inmediata.

Los modelos Jh son solo un aspecto del portafolio de inmuno-oncología de Taconic, que incluye ratones humanizados creados con base en el CIEA NOG mouse® inmunodeficiente, además de las soluciones específicamente diseñadas de generación de modelos y de generación de colonias .

Para más información acerca de los ratones Jh, comuníquese con Taconic al 1-888-TACONIC (888-822-6642) en Estados Unidos, +45 70 23 04 05 en Europa, o al email info@taconic.com .

Acerca de Taconic Biosciences, Inc.

Taconic Biosciences es un líder global con todas las licencias para la generación de modelos de roedores modificados por ingeniería genética y servicios relacionados. Taconic, fundada en 1952, ofrece las mejores soluciones de modelos de animales, de modo que los clientes puedan adquirir, generar diseños específicos, reproducir, preacondicionar, realizar ensayos y distribuir valiosos modelos de investigación en todo el mundo. Especializada en modelos de ratones y ratas modificados por ingeniería genética, microbioma, modelos de ratones de inmuno-oncología y servicios de diseño y reproducción de modelos integrados, Taconic opera tres laboratorios de servicios y seis instalaciones de reproducción en Estados Unidos y Europa, mantiene relaciones de distribución en Asia y tiene capacidades globales de envío para la provisión de modelos animales en casi cualquier lugar del mundo.

Contacto de Medios: