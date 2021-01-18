纽约州伦瑟勒, Jan. 19, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 药物研发用途动物模型解决方案全球领先提供商Taconic Biosciences宣布扩展其免疫肿瘤产品组合。



免疫肿瘤学利用人体自身的免疫系统有效治疗某些类型的癌症，因此是一个位居前沿的研究重点领域。同系肿瘤动物模型在其中挥着关键作用，因为这种模型使用具有合格免疫系统的标准近交系小鼠，而这是评估免疫调节疗法的必要条件。这些模型移植了相同品系背景小鼠生成的肿瘤；肿瘤和宿主之间的这种遗传相似性使宿主不会对肿瘤产生排斥。

使用同基因模型的一项考虑是：某些候选药物可能会引起人类中未发现的不良免疫应答。 标准小鼠可能产生抗药物抗体（ADA），这可能中和治疗作用甚至触发过敏反应。这可能造成研究人员无法在临床前研究中确定治疗效果。

Taconic的 Jh小鼠 不具备B细胞但保留了其他类型的免疫细胞，例如对于免疫疗法评估非常重要的T细胞，因此得到广泛应用以解决这一问题。Jh小鼠不能产生ADA，所以对治疗或过敏反应的风险没有中和作用或药代动力学影响。Taconic之前仅提供 BALB/c 背景的Jh小鼠，因此仅适用于部分同基因肿瘤研究。新增的C57BL/6背景Jh小鼠扩展了应用范围，以满足大多数研究需要。

“Taconic致力于生产关键型免疫肿瘤学小鼠模型并努力促进这些模型的获取以用于药物研发，” Taconic商业模型副总裁Michael Seiler博士表示， “Jh小鼠可在全球范围内提供给非营利和营利性研究机构，包括合同研究组织。”

C57BL/6 和 BALB/c 这两类Jh小鼠队列均可提供即时递送。

Jh模型只是Taconic 免疫肿瘤学产品组合 的一部分，该组合包括基于免疫缺陷 CIEA NOG mouse® 的人源化小鼠，以及 定制模型生成 和 种群管理解决方案 。

要了解有关Jh小鼠的更多信息，请通过以下方式联系Taconic：美国电话：1-888-TACONIC (888-822-6642)；欧洲电话：+45 70 23 04 05；或发送电子邮件至 info@taconic.com 。

关于Taconic Biosciences, Inc.

Taconic Biosciences是基因工程啮齿动物模型及服务领域一家获得全面许可的全球领先机构。Taconic成立于1952年。公司提供最佳的动物解决方案，让客户能够在全球范围内获取、定制生产、培育、预处理、测试和分发重要的研究模型。Taconic是基因工程小鼠和大鼠模型、微生物群系、免疫肿瘤学小鼠模型以及综合模型设计和育种服务领域的专门机构，在美国和欧洲运营三所育种服务实验室和六处育种设施，在亚洲拥有长期经销商，并拥有全球范围的运送能力，可以为世界上几乎任何地方提供动物模型。

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