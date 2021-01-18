紐約州倫斯勒, Jan. 19, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Taconic Biosciences 是供應藥物發現動物模型解決方案的全球領導者，宣佈擴展其免疫腫瘤學產品組合。

免疫腫瘤學是主要的研究重點，因為它使用人體自身的免疫系統有效治療某些類型的癌症。同源腫瘤動物模型的作用至關重要，因為它們使用具有有效免疫系統的標準近交小鼠，這是評估免疫調節療法所必需的免疫系統。這些模型都植入了來自相同品系背景的小鼠腫瘤，腫瘤與宿主之間的這種遺傳相似性防止宿主排斥腫瘤。

使用同源模型的一個考慮因素是，某些候選藥物可能會導致人體未見的負面免疫反應。 標準小鼠可能會產生抗藥物抗體 (ADA)，以中和治療或甚至觸發過敏反應。這可能會阻止研究人員在臨床前研究中確定治療效果。

Taconic 的 Jh 小鼠 被廣泛用於克服這個問題，這種小鼠缺乏 B 細胞，但保留了其他免疫細胞類型，例如對評估免疫療法很重要的 T 細胞。Jh 小鼠無法產生 ADA，因此對治療或過敏反應風險沒有中和作用或藥代動力學影響。Taconic 的 Jh 小鼠之前僅可在 BALB/c 背景上使用，因此僅適用於一部分的同源腫瘤研究。可在 C57BL/6 背景上使用的新 Jh 小鼠擴大了功能範圍，以涵蓋大部分研究。

Taconic 商業模型副總裁 Michael Seiler 博士表示：「Taconic 致力生成關鍵的免疫腫瘤小鼠模型，並促進使用它們進行藥物發現。Jh 小鼠可供全球各地的非牟利和牟利機構研究人員使用，包括合約研究機構。」

C57BL/6 和 BALB/c 版本的 Jh 小鼠現可發貨。

Jh 模型只是 Taconic 免疫腫瘤學產品組合 的一個方面，其中包括基於有免疫缺陷 CIEA NOG 小鼠® 的人性化小鼠、 自訂模型生成 和 繁育管理解決方案 。

如欲進一步了解 Jh 小鼠，請致電 1-888-TACONIC (888-822-6642)（美國）；+45 70 23 04 05（歐洲），或發送電郵至 info@taconic.com 聯絡 Taconic。

關於 Taconic Biosciences, Inc.

Taconic Biosciences 是獲全許可的囓齒動物基因工程模型及服務的全球領導者。Taconic 於 1952 年成立，旨在提供最佳的動物解決方案，讓客戶得以在全球內獲取、自訂生殖、培育、預處理、測試及分發重要的研究模型。Taconic 是老鼠基因工程模型、精密研究老鼠模型及綜合模型設計和繁殖服務的專家企業，在美國和歐洲經營三個服務實驗室和六個繁殖設施，在亞洲與經銷商建立合作關係，並可將動物模型運送至全球幾乎任何地方。

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