MT Højgaard Holding A/S offentliggjorde den 23. november 2020 iværksættelsen af et aktietilbagekøbsprogram til en samlet pris på op til 15.000.000 kr. med henblik på at opfylde forpligtelserne under selskabets aktiebaserede incitamentsprogram.

Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres efter de såkaldte ”Safe Harbour”-bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) samt Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 af 8. marts 2016. Programmet slutter senest den 30. september 2021.

Følgende transaktioner er foretaget i perioden 11. januar – 15. januar 2021:

Antal aktier Gennemsnitlig købspris (DKK) Transaktionsværdi (DKK) Akkumuleret tilbagekøb, seneste opgørelse 14.820 159,76 2.367.601 11. januar 2021

12. januar 2021

13. januar 2021

14. januar 2021

15. januar 2021 500

300

300

400

400 188,60

188,92

187,58

188,00

185,48 94.300

56.676

56.274

75.200

74.192 Akkumuleret tilbagekøb i alt 16.720 2.724.243

Vedhæftet denne meddelelse findes en detaljeret oversigt over transaktioner foretaget i perioden 11. januar – 15. januar 2021.

Efter ovennævnte transaktioner ejer MT Højgaard Holding A/S i alt 16.720 egne aktier, svarende til 0,215% af selskabets samlede aktiekapital.

