MONTRÉAL, 18 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- En cette Semaine pour un Québec sans tabac, l’Association canadienne du vapotage (ACV) tient à rappeler au gouvernement québécois qu’il y a 1,1 million de fumeurs dont la santé et le bien-être doivent être pris en considération, et c’est pourquoi nous appuyons la campagne - LE VAPOTAGE SAUVE DES VIES - lancée par la Coalition des droits des vapoteurs du Québec ( CDVQ ).



À ce jour, plus de 22 000 citoyens ont exprimé leur opposition au projet de règlement visant à interdire la vente des produits de vapotage comportant une saveur ou un arôme autres que ceux du tabac; une interdiction qui pourrait inciter des milliers de Québécois à revenir sur leur décision d'arrêter de fumer.

Le tabagisme est la première cause de mortalité évitable dans le monde. Le tabac tue prématurément 12 897 personnes par année au Québec, ce qui représente en moyenne un décès toutes les 40 minutes. En cette semaine pour un Québec sans tabac, l’Association canadienne du vapotage souligne pour une 7e fois le fait qu’au Québec on continue de priver les fumeurs de l’information qui pourrait sauver leur vie.

Le vapotage existe avant tout pour les fumeurs

En mai 2019, l’ACV a eu gain de cause dans un jugement rendu par la Cour Supérieure du Québec qui a conclu qu’un certain nombre de lois et de règlements de la province sur le vapotage avaient une portée excessive et que cela brimait les droits des fumeurs et vapoteurs du Québec. Notre présent gouvernement se rend en appel au jugement et nous attendons avec impatience le 22 mars 2021 quand nous serons de retour en cour pour défendre les faits.

Pour une réglementation équilibrée

L’ACV est fortement en faveur de mesures qui protègent les jeunes tout en assurant l’accès des adultes à un moyen de réduction des méfaits, telle que la restriction de la vente des saveurs dans les boutiques spécialisées à limite d'âge. Le vapotage présente une opportunité de réduire la prévalence du tabagisme à un rythme plus rapide qu'on ne le pensait auparavant. Le Québec doit adopter toutes les formes de réduction des méfaits.

À propos de la CVA

L’Association canadienne du vapotage (CVA) est un organisme national sans but lucratif qui représente les intérêts de l’industrie canadien du vapotage. Fondée en 2014, CVA représente plus de 350 manufacturiers, détaillants, et commerces en ligne. Les compagnies du tabac et leurs filiales ne figurent pas parmi nos membres. Nous sommes le principal organe de liaison avec tous les paliers gouvernementaux du pays sur toutes questions législatives et réglementaires liées à l’industrie. Notre mission est d’assurer une réglementation raisonnable et pratique par le biais de communications continues et l’éducation des agents de la santé, les médias, et les élu(e)s.

Pour de plus amples renseignements, contactez:

John Xydous

Directeur régional de l’Association canadienne du vapotage

Propriétaire de la Vapote inc.

+1 (514) 701-7127

jxydous@thecva.org