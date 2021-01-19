纽瑞芯科技借助 LitePoint 的 IQgig-UWB™平台进行UWB片上系统（SoC）系列性能验证



加利福尼亚州圣何塞, Jan. 19, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 无线测试解决方案的领先提供商 LitePoint 今日宣布，超宽带 (UWB) 芯片解决方案提供商纽瑞芯科技(NRT) 已基于 LitePoint IQgig-UWB™ 完成标准化，用于其 UWB 片上系统 (SoC) 系列的设计验证。

UWB 提供测距/定位功能，这些功能有望应用于所有移动设备和智能家居。UWB 的高精度安全测距功能可用于确定对等设备之间的距离，最高测距范围可达 200 米，精度达到厘米级。这一无线技术特别适合需要精确定位的一系列应用，例如安全免提访问控制、实时室内定位或针对智能家居、智能工厂、运输或医疗保健领域中基于位置的服务。

纽瑞芯科技联合创始人兼首席执行官陈振骐博士表示：“LitePoint 团队对 UWB 拥有深入的了解，而且具备先进的测试技术，能够帮助我们开发高质量的 UWB 芯片和系统解决方案。结合纽瑞芯在 UWB 定位和通信技术方面的深厚专业知识，我相信这次合作将有效提升主要 UWB 设备之间的互操作性，并为利用高质量 UWB 设备提供无缝用户体验铺平道路。”

LitePoint 产品营销总监 Adam Smith 表示：“纽瑞芯在 UWB 开发方面一直走在业界前沿，他们的芯片系列能够为各种各样的应用提供支持。LitePoint 的 IQgig-UWB 提供超精确的智能测距/定位和安全通信服务，能够助力 纽瑞芯开发新一代 UWB 设备。”

技术细节

纽瑞芯科技的 Ursa Major (UMAJ) UWB SoC 系列提供厘米级的精确测距/定位以及无线通信功能。UMAJ SoC拥有高度集成的外形和极低的功耗，非常适合将 UWB 技术应用于 5G 智能手机。UMAJ系列产品还可以覆盖IoT设备，智能汽车，工业互联网等多种应用领域。

LitePoint 的 IQgig-UWB 测试平台是首个通过 UWB 技术来校准和验证设备的全集成式测试解决方案。这套测试平台可对采用 UWB 技术（包括 IEEE 802.15.4z）的设备执行完整的物理层测试和校准。此系统采用精确的触发和响应机制，可实现皮秒级精度的飞行时间 (ToF) 测量，并且支持单发带宽超过 1 GHz 的各类发送器和接收器测试以及低于 -100 dBm 的接收器灵敏度测试。

LitePoint 和纽瑞芯科技均为 FiRa 联盟的成员，FiRa 是一个以成员为导向的组织，专注于 UWB 技术的安全精细测距和定位功能。

有关 LitePoint 的 IQgig-UWB 测试系统的更多信息，请访问 https://www.litepoint.com/products/iqgig-uwb/。

关于纽瑞芯科技

纽瑞芯科技是5G技术的领先者，公司团队由在集成电路和通信系统领域具有丰富产品研发经验的行业专家和富有激情的年轻新锐组成，包括一位IEEE会士首席科学家，3位国家级技术专家，9名海内外知名院校博士等高层次科技人才。纽瑞芯科技总部位于中国深圳，同时在北京等地设有研发中心。公司专注于无线通信系统芯片的核心技术研发及产业化，立足中国本土，服务全球市场，致力于引领下一代无线通信技术和定位系统发展。



纽瑞芯科技利用专有的超宽带（UWB）技术设计全空间精确测距和定位SoC，实现UMAJ全系列UWB芯片产品。。公司还提供全套高性能IC产品，包括5G终端智能天线调谐芯片，5G小基站收发机芯片，和5G物联网芯片等。纽瑞芯科技主要为以下行业的客户提供量身定制的SoC解决方案，包括智能终端、物联网、智能家居、AR/VR设备、通信基站以及汽车电子等。。

如需了解有关纽瑞芯科技的更多信息，请访问http://www.newradiotech.com/ 。

关于LitePoint

LitePoint为全球最具创新力的无线设备制造商提供无线测试解决方案和服务，帮助他们确保其产品能够满足当今高标准的消费者需求。 LitePoint是无线测试领域的领先创新企业，其产品开箱即用，可用于测试全球范围内最广泛使用的无线芯片组。 LitePoint与智能手机、平板电脑、个人电脑、无线接入点和芯片组的领先制造商合作。 LitePoint也在新兴互联设备（物联网）测试领域处于前沿。 LitePoint总部位于加利福尼亚州硅谷，并在全球设有办事处，是测试和工业应用自动化设备领先供应商泰瑞达 (Teradyne)（纳斯达克股票代码：TER）的全资子公司。 泰瑞达 2019 年营收为 23 亿美元，其目前在全球范围内拥有 5,500 名员工。 如需了解更多信息，请访问 teradyne.com。 Teradyne® 是泰瑞达公司在美国和其他国家/地区的注册商标。

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