ARTEA, MAITRE D’OUVRAGE ET CO-INVESTISSEUR POUR LA RECONVERSION DE

« L’EX-COUVENT DE SANT’ORSOLA »,

LIEU EMBLEMATIQUE ET CLASSÉ DE LA VILLE DE FLORENCE (Italie)

Ce mardi 19 janvier 2021 à 12h, M. Dario NARDELLA, maire de Florence, et M. Philippe BAUDRY, DG d’ARTEA, présenteront lors d’une conférence de presse virtuelle le projet de reconversion et transformation de Sant’Orsola.

Un projet de restructuration architecturale imaginé comme un lieu de vie conjuguant patrimoine et culture

Dans le cadre d’une consultation de la Ville Métropolitaine de Florence, le Groupe ARTEA a été retenu pour réhabiliter le site de Sant’Orsola avec la signature d’un contrat de concession lui octroyant la jouissance du site pendant 50 ans.

Le complexe de Sant’Orsola est un ancien couvent du XIVème siècle construit autour de 3 grandes cours, d’une surface totale d’environ 17 000 m2.

Il est situé en plein cœur de Florence, Sant’Orsola se trouve à proximité du Mercato Centrale di Firenze, de la Gare principale Santa-Maria-Novella, de la Place du Duomo, de la Basilique San Lorenzo, et des Chapelles des Médicis.

En concertation avec la Ville de Florence et sous le patronage du Maire M. Dario NARDELLA, ARTEA redonnera vie au complexe de Sant’Orsola en y créant un véritable lieu de vie offrant un ensemble d’usages et d’activités (d’intérêts publics et privés) :

Une école de formation supérieure

Un centre de congrès et espace de coworking comprenant des espaces individuels et collectifs

Un espace musée / événementiel abritant la tombe de Mona Lisa

Un jardin urbain pouvant accueillir des ateliers de permaculture

Des ateliers d’artistes

Un café-bibliothèque

Des commerces et ateliers d’artisanat

Un espace d’hébergement de type foresteria

Un espace de fitness et de bien-être

Une ludothèque

L’ensemble de ces infrastructures répondent à la volonté commune de la Ville et d’ARTEA d’y accueillir des activités destinées aux différents publics et aux habitants du quartier. Ceci, tout en tirant partie de l’histoire du lieu et du charme qu’offrent notamment ses différentes cours et patios.

Aussi, ce projet vise à contribuer à la dynamique du quartier de San Lorenzo et de la ville tout entière, en créant un nouveau pôle de rencontres et d’activités cher au cœur des florentins. Dans sa nouvelle configuration, ce lieu sera pensé comme un nouveau cœur de la ville, ouvert à tous : florentins, visiteurs, femmes et hommes d’affaire, et toute personne aimant la culture et les arts, désireuse de vivre une expérience unique.

Cette rénovation représente un investissement de plus de 31 millions d’euros et sera pilotée de façon à respecter l’importance que revêt ce lieu unique du patrimoine toscan.

ARTEA étend son activité internationale et confirme sa stratégie d’investissement dans la transformation de bâtiments historiques

Grâce à ce nouveau projet, et dans la continuité de la réhabilitation en cours du bâtiment de Post à Luxembourg et de l’Usine Elévatoire à Lille, ARTEA confirme son savoir-faire et son expertise dans la maitrise de projets complexes et ambitieux visant la revalorisation de bâtiments historiques en cœur de ville.

Grâce à son savoir-faire intégré (conception, promotion, investissement, gestion, exploitation) dans l’univers de l’ « hospitality », ARTEA confirme sa capacité d’innovation sur des projets d’ensemble en partenariat étroit avec les collectivités locales, en France et à l’international.

Prochaine publication financière :

Chiffre d’affaires annuel, le 26 février 2021

Retrouvez toute l’information financière d’ARTEA sur : http://www.groupe-artea.fr

ARTEA conçoit, réalise et développe des concepts immobiliers innovants dits de 3ème génération en intégrant des services et en développant son concept « Hospitality at Work & Hospitality to Live ».

Depuis 20 ans, grâce à son écosystème, ARTEA propose des immeubles green produisant leurs propres énergies et une gamme de services à valeur ajoutée notamment au sein de ses ARTEPARC où l’on retrouve en plus du bureau : coworking, crèches, restaurants, salle de sport… En 2009, ARTEA livre le 2ème immeuble à énergie positive de France. En 2013, ARTEA livre le 1er parc tertiaire à énergie positive de France et en 2019 le 1er smartgrid privé de France.

Le groupe ARTEA est coté sur le compartiment C d’EURONEXT Paris, ARTEA (ARTE ; code ISIN FR0012185536).





