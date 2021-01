SÃO PAULO, Brazil, Jan. 19, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- O BTG Pactual, que acaba de lançar o BTG+, banco de varejo transacional completo e a Feedzai, líder global na utilização de Inteligência Artificial na análise transações financeiras, acabam de anunciar uma parceria. A novidade surge com a perspetiva de reforçar a capacidade do banco no monitoramento das transações financeiras com recurso a técnicas avançados de machine learning.



A parceria entre as duas institutições inclui ainda monitoração do Pix, o novo sistema de transferências de dinheiro e pagamentos instantâneos que entrou em vigor com todas as suas funcionalidades no dia 16 de Novembro de 2020. A plataforma de inteligência artificial da Feedzai passa a monitorar também todas as transações em tempo real que passam pelo novo canal desenhado e disponibilizado pelo Banco Central do Brasil.



“Estamos entusiasmados com essa parceria, que será mais um recurso para proteger e aprimorar a experiência dos nossos clientes”, explica Rodrigo Cury, Head do BTG+.“Temos a ambição de nos tornarmos um dos principais bancos de varejo do mercado brasileiro e para isso, disponibilizamos soluções tecnológicas avançadas que permitem aos consumidores a possibilidade de comprarem, transacionarem e interagirem com a economia de uma forma prática, rápida e segura”, reforça Cury.



A inteligência artificial tem se revelado um grande aliado para o monitoramento de riscos financeiros em ambientes digitais, tendo os usuários passado a se beneficiar de maior rapidez e segurança nos pagamentos, transações P2P e abertura de conta. O BTG está-se posicionando com um dos players que reconhece o valor dessa nova tecnologia e encontra-se empenhado em formalizar parcerias com fintechs que oferecem produtos sofisticados e otimizados para a performance e escalabilidade.



“A parceria com o BTG Pactual vem confirmar a tendência global de tornar gigantes do setor financeiro em bancos de varejo digital altamente focados em oferecer um produto e uma experiência muito alinhada com as expectativas do consumidor”, afirma Nuno Pires, SVP, Latam, da Feedzai. O responsável refere ainda que “o Brasil tem se revelado um mercado com um potencial de crescimento muito elevado e os consumidores brasileiros são vistos como “early-adopters” bastante engajados com as novas tendências de pagamento”.



A Feedzai lidera o mercado de monitoramento de risco com recurso a inteligência artificial a nível global e tem como clientes alguns dos maiores bancos e processadores de pagamentos do mundo, protegendo mais de 800 milhões de pessoas em mais de 190 países.



Sobre o BTG+



O BTG+ é um banco completo que une segurança, solidez e inovação. Uma plataforma financeira integrada que aprende com o cliente e entende as suas necessidades para entregar soluções financeiras que resolvem o dia a dia enquanto o consumidor planeja o seu futuro. O banco nasce do BTG Pactual, o maior banco de investimentos da América Latina, com 37 anos de história e performance consolidada no mercado financeiro.



Sobre o BTG Pactual



O BTG Pactual é o maior banco de investimentos da América Latina e atua nos mercados de Investment Banking, Corporate Lending, Sales & Trading, Wealth Management e Asset Management. Desde sua criação, em 1983, o BTG Pactual tem sido administrado com base na cultura meritocrática de partnership, com foco no cliente, excelência e visão de longo prazo. A instituição se consolidou como uma das mais inovadoras do setor, tendo conquistado diversos prêmios nacionais e internacionais. Atualmente, conta com quase 3 mil colaboradores em escritórios espalhados pelo Brasil, Chile, Argentina, Colômbia, Peru, México, Estados Unidos, Portugal e Inglaterra. Para mais informações, acesse http://www.btgpactual.com



Sobre a Feedzai



A Feedzai lidera o mercado de combate à fraude financeira com recurso a inteligência artificial. A empresa está a escrever futuro do comércio online com a plataforma de gestão de risco mais avançada, impulsionada por big data e machine learning. Fundada e desenvolvida por data scientists e engenheiros aeroespaciais, a Feedzai tem uma missão: tornar a atividade bancária e o comércio mais seguro. Os maiores bancos, processadores de pagamentos e plataformas de e-commerce, usam os produtos de prevenção de fraude financeira e lavagem de dinheiro da Feedzai, de modo a minimizarem os riscos e, simultaneamente, optimizarem a experiência dos clientes.

Contacts

Contacto de Imprensa - Feedzai

Igor Carvalho

Responsável de Comunicação, Feedzai

igor.carvalho@feedzai.com

+351 916 755 906