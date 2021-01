January 19, 2021 04:05 ET

Plc Uutechnic Group Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus

Plc Uutechnic Group Oyj Pörssitiedote 19.1.2021 klo 11:05 EET

Plc Uutechnic Group Oyj on vastaanottanut 19.1.2021 arvopaperimarkkinalain ("AML") 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Mikko Laakkoselta, jonka mukaan Mikko Laakkosen osuus Plc Uutechnic Group Oyj:n osakkeista ja äänistä on 18.1.2021 alittanut viiden (5) prosentin liputusrajan. Ilmoituksen mukaan ilmoituksen perusteena on osakkeiden tai äänioikeuksien luovutus.

Mikko Laakkosen kokonaisosuus Plc Uutechnic Group Oyj:n osakkeista ja äänistä ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu %-osuus Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 0 % 0 % 56 501 730 Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 14,56 % 14,56 %

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:

Osakkeet ja äänet

Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus Osakesarja / osakelaji Suora

(AML 9:5) Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7) Suora

(AML 9:5) Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7) FI0009900708 0 0 0 % 0 % A YHTEENSÄ 0 0 %

Uudessakaupungissa 19.1.2021

Plc Uutechnic Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja

Leena Junninen, talouspäällikkö, Plc Uutechnic Group Oyj, +358 400 613 896

UTG Mixing Group on maailmanlaajuinen teknologiakonserni, joka tarjoaa kilpailukykyisiä sekoitusratkaisuja asiakaslähtöisesti sekä vähentäen elinkaarikustannuksia. Sen tärkeimmät asiakassektorit ovat kemian-, elintarvike-, metallurginen- ja lannoiteteollisuus sekä ympäristöteknologia, vesienkäsittely ja lääkeala. UTG Mixing Groupin emoyhtiö on Plc Uutechnic Group Oyj, jonka osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Liiketoimintaa harjoitetaan konsernin tytäryhtiöissä, joita ovat Uutechnic Oy ja Stelzer Rührtechnik International GmbH.