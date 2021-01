Acteur majeur du marché mondial des produits chimiques, Christeyns fait face depuis le début de la pandémie à la nécessité de transformer sa production pour répondre à la demande exponentielle du secteur de la santé. Pour anticiper les effets secondaires de la crise du covid-19, Christeyns a choisi de sécuriser ses flux de liquidités avec l’IA de Sidetrade.

Présent dans 30 pays en Europe et en Amérique du Sud, le groupe belge Christeyns s’impose à l’international par son innovation dans la fabrication de produits d'hygiène, de blanchisserie et de désinfection pour les secteurs de la santé, de l'agroalimentaire, des cosmétiques et des collectivités. Implantée en France dans la région nantaise où elle réalise 20% de son chiffre d’affaires, l’entreprise dispose d’un important centre de production. Reconnu pour ses services flexibles et sur mesure, Christeyns France s’est mobilisée dès le début de l’épidémie de Covid-19 pour répondre à l’urgence sanitaire et a réussi l’exploit de multiplier par dix sa production de gel hydroalcoolique.

La forte dynamique de l’activité en France devrait venir compenser en partie le ralentissement des autres activités du groupe. Anticipant les évolutions dues à la pandémie et pour se projeter dans l’après-crise, ce spécialiste de la protection sanitaire décide de sécuriser sa trésorerie et sa génération de cash en choisissant Sidetrade.

La technologie au service de l’humain : l’heure du choix

Face à l’explosion des volumes traités par la finance, avec plus de 33 000 factures par an et près de 500 courriers de relance par mois, Christeyns a fait le choix d’accélérer son cashflow et d’automatiser son cycle de génération du cash. Il est vrai que, face à une telle volumétrie, aucune entreprise ne peut efficacement établir des prévisions de paiement via l’usage d’un tableur. Maîtriser le processus de gestion des paiements clients est d’autant plus critique dans le contexte actuel, où de nombreuses entreprises pourraient rencontrer des problèmes de trésorerie.

« En vue de sécuriser nos paiements et éviter un dérapage des litiges clients, nous avons décidé d’automatiser notre processus de gestion de la relance. Il n’était plus concevable en 2021 de gérer de façon manuelle la relation avec 5 000 comptes clients » précise Peter de Grove, pdg de Christeyns.

Sur les deux prochaines années, la direction s’est fixé un objectif de baisse du DSO (Day Sales Outsanding ou délai moyen de paiement) à 62 jours.

« Après étude du marché, nous avons arbitré pour la solution la plus complète sur le cycle Order-To-Cash, utilisant la technologie de l’IA, pour nous permettre non seulement d’accélérer la génération de cash, mais aussi d’anticiper les comportements de paiements clients. Aimie, l’IA de Sidetrade, augmente les capacités humaines en désautomatisant le travail de nos équipes ! Le tableur est vraiment de l’histoire ancienne chez Christeyns » s’amuse Peter de Grove.

Une nouvelle dynamique avec une IA en renfort des équipes

L’équipe de recouvrement de Christeyns connait désormais ses priorités pour la journée via un agenda dynamique. L’IA de Sidetrade se charge de prioriser les relances en fonction de critères objectifs et de relancer automatiquement certaines factures. Aimie intervient ainsi en soutien de l’équipe, lui libérant un temps précieux.

Par ailleurs, la 2ieme cause de non-paiement d’une facture chez Christeyns est la détection d’un litige. La mise en œuvre de la solution collaborative Sidetrade va permettre d’accélérer le traitement interne de ces litiges et donc de réduire fortement le DSO. Enfin, Aimie génère automatiquement des rapports hebdomadaires sur la génération de cash qui sont diffusés par email aux intervenants concernés.

« Entreprise innovante, Christeyns fait preuve d’agilité depuis le début de la crise, tout en contribuant à fournir un produit essentiel au fonctionnement de notre système hospitalier. Nous sommes ravis de pouvoir les aider à traverser cette période critique, véritable test de résilience pour toutes nos entreprises » déclare Jean-Claude Charpenet, directeur commercial France de Sidetrade.

À propos de Sidetrade (www.sidetrade.com)

Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA) accélère le revenu et le cash-flow des entreprises. Aimie, son Intelligence Artificielle, sait reconnaître et anticiper les comportements des clients pour prescrire, en temps réel, les meilleures stratégies aux équipes commerciales et financières. Les entreprises renforcent ainsi trois piliers majeurs du parcours client : le développement commercial, la fidélisation et la vitesse d’encaissement.

Sidetrade rayonne mondialement grâce au talent de près de 250 collaborateurs basés à Paris, Londres, Birmingham, Dublin, et Amsterdam. Utilisée dans 80 pays, la technologie de Sidetrade permet à plus de 2 700 entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’être plus compétitives.

Pour plus d’information, visitez www.sidetrade.com et suivez-nous sur Twitter @Sidetrade.

À propos de Christeyns

Fondé il y a 70 ans en 1946, CHRISTEYNS est devenu un groupe international de détergents et de produits chimiques sur divers marchés B2B. Fort de sa présence dans l’univers de la santé et de la désinfection par son entité LABORATOIRE PHAGOGENE, CHRISTEYNS est l’un des acteurs majeurs dans le milieu hospitalier.

CHRISTEYNS exploite toujours 16 usines dans le monde et fabrique des produits chimiques spécialisés pour plusieurs secteurs industriels. Au cours des dix dernières années, le chiffre d'affaires a augmenté en moyenne de 17% par an pour atteindre un chiffre d'affaires total consolidé de plus de 375 millions d'euros en 2019. Le groupe CHRISTEYNS emploie aujourd'hui environ 1000 personnes réparties dans 31 pays.

En cas de discordance entre la version française et la version anglaise de ce communiqué, seule la version française est à prendre en compte.

