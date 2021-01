前立腺がんおよび膵がん患者にリムパーザによる治療を利用可能に



日本の2万人を超える患者が遺伝子検査対象に

ソルトレークシティ, Jan. 19, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 遺伝子検査とプレシジョン・メディシンのリーダーであるミリアド・ジェネティクス (Myriad Genetics, Inc.) (NASDAQ: MYGN) は、BRACAnalysis®診断システムの日本での保険適用を取得したことを発表した。これにより医師は、進行前立腺がんおよび膵がん患者の一部にPARP阻害剤のリムパーザ (オラパリブ) による治療を適応して有効性が得られる可能性を判断しやすくなる。BRACAnalysisは、2020年10月に厚生労働省 (MHLW) からこれらの症状のコンパニオン診断薬として承認され、今回保険適用が発効した。

ミリアド・ジェネティクス・ラボラトリーズ (Myriad Genetic Laboratories) 社長のニコル・ランベール (Nicole Lambert) は次のように述べている。「BRACAnalysisは、生殖細胞系列BRCA1およびBRCA2検査の世界的標準となっています。当社の目標は、実証済みの遺伝子検査のメリットの利用可能性を患者に継続的に拡張し、最も治療が困難ながんとも医師が闘えるよう支援することです。」

ミリアドの推定によると、日本での患者数は年間に前立腺がん78,000件以上、膵がん40,000件以上にのぼる。保険適用が決まったことにより、日本で約2万人の患者に遺伝子検査を適用できるようになる。BRACAnalysisは、生殖細胞系列BRCAの変異が陽性の卵巣がんおよび乳がん患者の特定で、日本ですでに承認を受けており、リムパーザによる治療対象となっている。BRACAnalysisは、日本で唯一規制承認を受けている生殖細胞系列BRCA1およびBRCA2の変異検査法である。

横浜市立大学医学部泌尿器・腎移植科の上村博司教授は次のように述べている。「日本でもBRCA1やBRCA2の病的変異やその疑いがある症例にBRACAnalysisを利用できるようになったため、より多くの前立腺がんおよび膵がん患者が先進治療を受けられるようになります。」

国立がん研究センター中央病院肝胆膵内科の上野秀樹医長は次のように述べている。「医師として、BRACAnalysisを使用して先進治療を必要とする患者を特定し、これらのがんと闘病する患者の健康転帰を継続的に改善できることを大変嬉しく思っています。」

ミリアドは、2007年からアストラゼネカ (AstraZeneca) と連携して、コンパニオン診断薬リムパーザを開発してきた。リムパーザは、アストラゼネカの商標である。リムパーザは、アストラゼネカとMSD (米国とカナダではメルク (Merck & Co., Inc.) として知られる) が共同で開発、商品化している。さらに、ミリアドはH.U.グループホールディングス (H.U.Group Holdings, Inc.) 子会社のSRL (SRL Inc.) と提携して、日本でBRACAnalysis診断システムの商品化を進めている。

世界がん研究基金 (World Cancer Research Fund) によると、膵がんは世界的に患者数の多いがんの第12位であり、世界保健機関 (World Health Organization) によると、日本の罹患率は世界で3番目に高い。また、国際がん研究機関 (International Agency for Research on Cancer) の推定によると、日本でがんの診断を受けた男性患者のうち、前立腺がんが18%を占める。

BRACAnalysis®診断システムについて

BRACAnalysisは、生殖細胞系列BRCA1およびBRCA2遺伝子に臨床的に意義のあるバリアント (DNA配列変化) がある患者を分類する診断システムである。バリアントは、「病的変異」、「病的変異の疑い」、「臨床的意義不明のバリアント」、「遺伝子多型の可能性」、「遺伝子多型」の5つのカテゴリーのいずれかに分類される。分類が完了すると、その結果は日本の医療従事者宛に送付され、リムパーザによる治療対象となる患者が特定される。

SRLについて

SRL (SRL, Inc.) は、日本の大手医療グループのH.U.グループホールディングス (H.U.Group Holdings, Inc.) 子会社として1970年に設立され、日本最大の民間臨床試験施設として包括的な検査サービスを提供してきた。 SRLは年間におよそ4億件の検査を実施しており、一般/緊急検査、特殊/研究検査、コンパニオン診断検査、ゲノム解析などに幅広く対応している。詳細は、 https://www.srl-group.co.jp/english/ を閲覧されたい。

ミリアド・ジェネティクスについて

ミリアド・ジェネティクス (Myriad Genetics Inc.) は、世界各地の患者の生活を変えることに特化した大手遺伝子検査およびプレシジョン・メディシン企業である。ミリアドは、複数の医療分野での発症リスクの判定、高い精度の疾病診断、疾病進行リスク評価、治療判断指針などに役立つ遺伝子検査の開発および商品化を行っている。遺伝子検査により、患者の治療を大幅に改善し、医療コストの削減を実現できる。ミリアドの取り組みの詳細については、同社ウェブサイト ( www.myriad.com ) を閲覧されたい。

