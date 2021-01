Athena Investments A/S

January 19, 2021 07:52 ET

Selskabsmeddelelse nr. 02/2021



København, 19. januar 2021





Fidim S.r.l. (”Fidim”) har erhvervet mere end 90% af den samlede aktiekapital og stemmerettighederne i Athena Investments A/S (”Athena”) efter gennemførelsen af sit frivillige offentlige kontante købstilbud af 19. oktober 2020 (se selskabsmeddelelse nr. 22/2020).

Fidim er derfor berettiget til at gennemføre en tvangsindløsning af de aktier, som ejes af de tilbageværende aktionærer i Athena.

Samtidig med iværksættelse af tvangsindløsningsprocessen sendes en anmodning til Nasdaq Copenhagen A/S (”Nasdaq Copenhagen”) om at slette Athenas aktier (ISIN DK0010240514) fra handel og official notering på Nasdaq Copenhagen.

Der henvises til vedhæftede meddelelse fra Fidim for yderligere information om tvangsindløsning til minoritetsaktionærerne i Athena.









Bestyrelsen

For yderligere information:

Peter Høstgaard-Jensen, bestyrelsesformand, tlf.: +45 40 10 88 71

Francesco Vittori, adm. direktør, tlf.: +45 33 36 42 02

