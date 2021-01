Selskabsmeddelelse nr. 50

Fredericia, den 19. januar 2021





Waturu Holding A/S – Revisorskifte





Waturu Holding er i gang med et revisorskifte og den nuværende revisor Beierholm A/S er

registreret som fratrådt.



Selskabet er i dialog med en ny revisor, som forventes godkendt på en kommende ekstraordinær

generalforsamling, til hvilken der indkaldes snarest muligt.



Selskabet vil sørge for en god overlevering til den nye revisor.



Ledelsen har i forbindelse med fratrædelsen, modtaget konstruktiv kritik fra den afgående revisor, samt

noteret sig, at der peges på samarbejdsvanskeligheder, som den primære årsag. Dette er taget til

efterretning.



Når skiftet godkendes vil dette ligeledes medføre et skifte af revisionen for datterselskabet Aquaturu A/S,

som udvikler og sælger løsninger til behandling af produktionsvand til landbaseret fiskeopdræt samt

Watgen Medical A/S, som blandt andet udvikler løsninger til bedre sårplejebehandling.

Om Waturu Holding A/S

Waturu Holding A/S er en Greentech-virksomhed, som udvikler innovativ vandteknologi til opvarmning

eller behandling af vand, med det fokus at sikre bakteriefrit vand samt nedsætte vand- og energiforbruget

til opvarmning af varmt brugsvand i ejendomme og dermed sikre CO2- besparelser. Waturu Holding A/S er

hovedaktionær i medico selskabet Watgen Medical A/S samt i teknologiselskabet Aquaturu A/S.



Yderligere oplysninger:

CEO Toke Reedtz, tlf.: +45 5188 1262, e-mail: toke@waturu.com



Waturu Holding A/S

Sjællandsgade 32

7100 Vejle



Certified Adviser

Tofte & Company ApS

Christian IX Gade 7, 3rd,

1111 København

Tlf.: +45 71961030

Kontaktperson: Sasja Dalgaard, tlf.: +45 26100877,

e-mail: sd@toftecompany.com

Hjemmeside: toftecompany.com

Nasdaq First North Growth Market



