KING OF PRUSSIA, Pennsylvanie, 19 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vertex, Inc. (NASDAQ : VERX) (« Vertex » ou la « Société »), un fournisseur de premier plan de technologies et de services fiscaux, a annoncé l'extension de sa relation avec Adobe en tant que partenaire de premier plan du Programme Adobe Exchange. Vertex continuera de fournir une fonctionnalité intégrée de calcul fiscal pour Magento Commerce, qui fait partie d'Adobe Experience Cloud.



Vertex fournit une solution d'automatisation de la technologie fiscale aux commerçants de Magento Commerce qui ont besoin de percevoir des taxes sur les ventes, produire des déclarations et payer les montants dus. Les modifications constantes des règles et des taux à travers les juridictions, les États et les produits créent un besoin de logiciels automatisés afin de calculer avec précision les taxes tout au long du cycle de vie complet de l'achat. Vertex fait partie d'un certain nombre de technologies partenaires regroupées dans le code de base de Magento Commerce afin de simplifier le processus d'intégration et de maintenance pour les commerçants.

« Alors que l'environnement omnicanal continue de gagner en complexité, la demande de solutions fiscales intégrées est devenue essentielle », a déclaré David DeStefano, président-directeur général de Vertex. « Nous sommes honorés de poursuivre notre relation à long terme avec Adobe, permettant aux clients de Magento Commerce d'avoir confiance en leur conformité pour les scénarios fiscaux les plus complexes, leur laissant le temps de se concentrer sur des initiatives commerciales plus stratégiques. »

« Notre partenariat avec Vertex permet à nos marchands communs de fournir aux consommateurs une expérience d'achat en ligne fluide », a déclaré Nik Shroff, directeur principal, partenaires technologiques mondiaux chez Adobe. « Cela signifie que les commerçants utilisant notre plateforme ont intégré l'accès aux derniers taux et règles afin de garantir une conformité fiscale plus précise et opportune. »

Découvrez-en davantage sur ce partenariat renforcé.

À propos de Vertex

Vertex, Inc. est un fournisseur mondial de premier plan de logiciels et de solutions de gestion de la fiscalité indirecte. La mission de la société consiste à fournir la technologie fiscale la plus fiable permettant aux entreprises mondiales de réaliser des transactions, de se conformer aux règles et de se développer en toute confiance. Vertex fournit des solutions basées sur le cloud et sur site qui peuvent être adaptées à des secteurs spécifiques pour les principaux systèmes fiscaux indirects, y compris les ventes et l'utilisation par les consommateurs, la valeur ajoutée et la paie. Basée en Amérique du Nord, et avec des bureaux en Amérique du Sud et en Europe, Vertex emploie plus de 1 200 professionnels et sert des entreprises dans le monde entier.

