QUÉBEC, 19 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors même que la pandémie s’accroît, Icentia Inc., une entreprise technologique canadienne de premier plan spécialisée dans le monitorage cardiaque ambulatoire, fournira un nouveau service à domicile, à l'échelle nationale, permettant aux patients souffrant de troubles du rythme cardiaque d'avoir accès à un test cardiaque ambulatoire sans quitter leur domicile.



Icentia met à disposition un test à domicile reposant sur son appareil CardioSTATMD, conçu et fabriqué au Canada, et connu comme étant une alternative éprouvée au test traditionnel communément appelé test Holter. Depuis son introduction en 2015, CardioSTAT est devenu l’outil de choix de centaines de médecins au Canada et au Royaume-Uni pour la détection des anomalies du rythme cardiaque. Pour faire face à la situation actuelle, cette solution innovante et vitale permet maintenant d’effectuer le test à domicile à l’échelle nationale.

Alors que la pandémie prend de l’ampleur, les temps d’attente dans le système de santé canadien posent des sérieux problèmes. Les cas en attente pour diverses interventions, incluant le monitorage cardiaque, ne cessent de croître. De plus, les exigences en matière de distanciation sociale et les mesures visant à réduire les risques de contamination ont alourdi le fardeau des hôpitaux et des cliniques, ce qui rend les tests à domicile encore plus pertinents. « La pandémie force notre système de santé à évoluer et à s’adapter. Cette technologie de monitorage cardiaque conviviale et efficace est ce dont les Canadiens ont besoin à l’heure actuelle pour rester en sécurité et en santé », a expliqué Dr Marko Mrkobrada, interniste au London Health Sciences Centre, à London, en Ontario.

Cette nouvelle solution à domicile, qui ne requiert aucune visite dans un établissement de santé tant pour son installation que pour le retour de l’appareil, promet d’alléger la charge du personnel médical tout en augmentant la sécurité pour tous. « Nous sommes heureux de contribuer à réduire la pression sur notre système de santé et d’y diminuer les risques grâce à notre test à domicile. Le test CardioSTAT, qui s'est avéré facile à utiliser, fiable et sûr au cours des dernières années, trouve tout son sens dans le contexte actuel », a déclaré M. Pierre Paquet, président-directeur général d’Icentia.

À propos de CardioSTAT

Le test CardioSTAT s’appuie sur un appareil de monitorage électrocardiographique à usage unique conçu pour être porté confortablement sur la partie supérieure du torse pour une période allant jusqu’à 14 jours. Il a le potentiel de réduire les délais de diagnostic, tout en offrant au patient une expérience nettement améliorée. Rapide et facile à installer, il permet d’éviter les inconvénients et l’inconfort causés par les nombreuses électrodes adhésives cutanées associées aux moniteurs conventionnels de type Holter. Il en découle un moniteur cardiaque sans fil, confortable, très discret et hautement efficace qui peut se conserver sous la douche et ne nuit pas à la pratique des activités physiques. Après une analyse complète de l’enregistrement effectuée par Icentia, les résultats sont interprétés par un cardiologue avant d’être communiqués au médecin prescripteur. Pour plus d'information, visitez cardiostat.com

À propos d’Icentia

Basée au Canada, Icentia est une entreprise qui combine des activités de développement d'appareils médicaux et de services d'analyse. Icentia développe une gamme de solutions innovantes dans le domaine des tests médicaux pour les établissements de santé. Grâce aux avancées technologiques, l’entreprise vise à aider les établissements de santé à devenir plus efficaces tout en offrant aux patients la facilité, le confort, la tranquillité d'esprit et la sécurité d'un monitorage fiable à domicile. Pour plus d'information, visitez icentia.com

Icentia Inc. 1 800 431 9148