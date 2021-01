BROSSARD, Québec, 19 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Diagnos inc. (« DIAGNOS » ou la « Société́ ») (Bourse de croissance TSX: ADK) (OTCQB: DGNOF), un chef de file dans la détection précoce des problèmes de santé critiques grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA), annonce une entente cadre de partenariat avec le CHUM (Centre Hospitalier de l’Université́ de Montréal) de trois (3) ans portant sur des projets d’IA appliqués à la détection précoce de diverses maladies de la rétine.



Les différents algorithmes développés par DIAGNOS seront utilisés afin d’analyser des changements de la microcirculation rétinienne et leurs impacts sur la prévention des complications des maladies cardiovasculaires.

Cette entente encadre également notre projet de dépistage de la rétinopathie diabétique automatisé assisté par intelligence artificielle, lancé en juin 2018. Dès que les conditions sanitaires le permettront, la vitrine technologique reprendra dans les cliniques d’endocrinologie (diabète) et d’ophtalmologie du CHUM, afin de compléter sa phase de démonstration.

« Nous sommes heureux de collaborer avec DIAGNOS, afin de mettre l’innovation et l’excellence des soins au service des patients. L’évaluation et le raffinement de la technologie de DIAGNOS utilisant l’intelligence artificielle dans la détection précoce de certaines maladies par nos équipes d’ophtalmologie, d’endocrinologie et désormais de cardiologie contribue à l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins offerts à la population, » a dit Dr. Fabrice Brunet, président-directeur général du CHUM.

« DIAGNOS désire remercier le CHUM pour son soutien dans la démonstration de nos technologies et aussi pour le travail rigoureux sur l'évaluation de la performance et de la sécurité de notre plateforme CARA. Nous avons différents projets qui nous permettront de développer plusieurs innovations en IA avec l’analyse de la rétine. Ces nouveaux développements de détections précoces de maladies auront un faible coût et une méthodologie non invasive pour les patients, » a dit M. André Larente, président de DIAGNOS.

À propos du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM)

Le Centre hospitalier de l'Université de Montréal est un hôpital innovant au service des patients et de la population du Québec. Le CHUM adopte une approche intégrée de la santé et de la population qui s’exprime dans tous les aspects de sa mission, soit de soins, d’enseignement, de recherche, de gestion et d’innovation, ainsi qu’en partenariat avec le patient et le citoyen (SERGIP). Pour atteindre cet objectif d’amélioration continue de la santé de la population, une prise en charge des trajectoires de soins et de vie des patients a été mise en place en utilisant des données analysées par l’intelligence artificielle provenant d’informations génétiques et environnementales. En collaboration avec les autres intervenants du réseau de la santé et des services sociaux, le CHUM offre les meilleurs soins spécialisés et surspécialisés basés sur des connaissances scientifiques sans cesse mises à jour. chumontreal.qc.ca

À propos de DIAGNOS

DIAGNOS est une société́ canadienne publique qui a pour mission la détection précoce de problèmes de santé s’appuyant sur sa plateforme d’intelligence artificielle (IA) FLAIRE. L’utilisation de la plateforme FLAIRE permet de modifier et de développer rapidement ses applications tel que CARA (Computer Assisted Retina Analysis). Les algorithmes de rehaussement des images basés sur l’intelligence artificielle de CARA permettent d’obtenir des images rétiniennes traditionnelles plus nettes, plus claires et plus faciles à analyser. CARA est un outil rentable pour le dépistage en temps réel chez un grand nombre de patients. La commercialisation de CARA a été́ autorisée par plusieurs organismes de réglementation, notamment au Canada (Santé Canada), aux États-Unis (FDA), au Mexique (COFEPRIS) et en Europe (CE).

De plus amples informations sont disponibles sur les sites web www.diagnos.com et www.sedar.com.

