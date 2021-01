PLC UUTECHNIC GROUP OYJ JOHTOHENKILÖIDEN LIIKETOIMET 19.1.2021 klo 17:00



Plc Uutechnic Group Oyj: Johdon liiketoimet



Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Kottonen Hannu

Asema: Hallituksen puheenjohtaja

Liikkeeseenlaskija: Plc Uutechnic Group Oyj

LEI: 743700RGYF4I0NTK8C23

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 743700RGYF4I0NTK8C23_20210118142457_10

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2021-01-18

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009900708

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 50 000 Yksikköhinta: 0,60 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(1): Volyymi: 50 000 Keskihinta: 0,60 EUR

Plc Uutechnic Group Oyj

Hallitus





Lisätiedot:

Hannu Kottonen, hallituksen puheenjohtaja p. +358 50 053 2235

www.utgmix.com

