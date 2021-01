MONTRÉAL, 19 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Proprio Direct et le cabinet de financement hypothécaire nesto sont fiers d’annoncer leur partenariat.

Au printemps dernier, à l’approche de l’entrée en vigueur de la loi 141 régie par l’Autorité des marchés financiers, Proprio Direct, fidèle à sa volonté de constamment innover, s’est mise à la recherche d’une offre de financement distinctive. L’entreprise a ainsi procédé à un appel d’offres afin de sélectionner un cabinet de financement hypothécaire proposant la meilleure offre à ses clients ainsi qu’à ses courtiers.



« Notre choix s’est arrêté sur nesto, avec qui nous partageons à la fois une culture d’innovation et le souci du meilleur intérêt des consommateurs. Au-delà d’offrir les meilleurs taux sur le marché, nesto possède une présence pancanadienne, permettant de nous accompagner dans notre expansion. Avec leur plateforme technologique dotée d’un algorithme permettant d’analyser l’ensemble de l’offre hypothécaire en quelques secondes, nesto révolutionne une industrie précédemment traditionnelle, tout comme le fait Proprio Direct pour le courtage immobilier. Dès aujourd’hui, les clients de Proprio Direct intéressés à financer, à refinancer ou à renouveler une hypothèque auront non seulement accès aux meilleurs taux sur le marché canadien mais aussi à une expérience unique et entièrement numérique, permettant une approbation dans les meilleurs délais. » a déclaré Philippe Lecoq, président de Proprio Direct.



Malik Yacoubi, CEO de l’agence de financement hypothécaire nesto, se dit lui aussi très heureux de ce nouveau partenariat avec Proprio Direct. « Depuis les tous débuts de nesto, en 2018, jusqu’à aujourd’hui, notre objectif a toujours été le même : simplifier le processus hypothécaire, du début à la fin. Alors que l’idée d’une expérience 100 % numérique comme la nôtre demeurait plutôt floue avant 2020, elle est devenue, au terme de cette année, essentielle. S’associer à un pilier de l’immobilier comme Proprio Direct, c’est l’occasion d’allier expérience et technologie pour répondre à une demande de plus en plus forte. Les acheteurs d’aujourd’hui veulent davantage d’efficacité et de flexibilité, tant sur le plan immobilier qu’hypothécaire, et c’est exactement ce qu’on leur offre! »



En bref, cette nouvelle association entre Proprio Direct et nesto vise à offrir à la clientèle canadienne le meilleur des deux mondes : la possibilité de vendre ou d’acheter aux meilleures conditions possibles et d’obtenir le financement hypothécaire aux meilleurs termes sur le marché.

À propos de Proprio Direct

Fondée en 1987, Proprio Direct est une agence immobilière qui compte près de 700 courtiers desservant l’ensemble du Québec. Grâce à une offre distinctive qui combine l’accompagnement et l’expertise d’un courtier à la flexibilité de trouver l’acheteur soi-même, l’entreprise a su se tailler une place enviable et une notoriété dans le marché québécois. En 2017, Proprio Direct est devenue une filiale à part entière de la société canadienne Brookfield regroupant plus de 19 000 courtiers à l’échelle du pays, lesquels sont répartis au sein de quatre bannières parmi les plus importantes et reconnues au Canada.

À propos de nesto

Fondée en 2018, à Montréal, nesto est la toute première solution hypothécaire 100 % digitale et 100 % gratuite au Canada. Propulsée par une technologie exclusive, son algorithme permet de scanner l’ensemble du marché canadien en quelques secondes afin de proposer à des milliers de futurs acheteurs chaque année le choix du meilleur taux hypothécaire parmi de nombreux prêteurs. Présente à l’échelle canadienne, sa solution numérique unique a pour objectif de révolutionner l’industrie du prêt hypothécaire en simplifiant le processus, du début à la fin.

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/90f8efe7-c5ca-4cee-8d88-e9c40399ba2d