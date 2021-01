VAL-D’OR, Québec, 19 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Ressources Pershimex (« Pershimex » ou « la Société ») (TSX CROISSANCE : PRO) annonce qu’elle vient d’entreprendre les travaux d’estimation de la ressource minérale contenue dans le pilier de surface de l’ancienne mine Pershing-Manitou, en conformité avec le Règlement 43-101. Le mandat a été confié à la firme Solution 3D Géo inc. (3DGS) de Val-d’Or pour la réalisation de cet important travail qui est essentiel pour la réalisation de la phase 2.

Rappelons que la phase 2 de notre ambitieux projet Courville, vise à confirmer et valider la présence de la ressource minérale historique contenue dans le pilier de surface de l’ancienne mine Pershing-Manitou. L’objectif final de ce projet est de réaliser une comparaison entre la quantité d’or prédite par ce calcul et la quantité d’or réelle contenue dans le pilier, une fois celle-ci extraite. Les rapports historiques de l’époque, qui sont non conformes, mentionnent la présence de 43 350 tonnes titrant à 7,8 g/t d’or pour un total d’environ 10 000 onces d’or contenues dans le pilier de surface de l’ancienne mine. La personne qualifiée responsable de ce communiqué de presse n'a pas fait suffisamment de travail pour classer l'estimation historique comme une ressource actuelle et l'entreprise ne traite pas l'estimation historique comme une ressource actuelle étant donné les méthodes de travail en vigueur lors des calculs historiques. Les travaux d’évaluation de ressource réalisés par 3DGS permettront entre autres de construire un modèle de ressource valide et indépendant, basé sur les travaux de forage réalisés par Pershimex à l’hiver dernier. L’évaluation des paramètres économiques ainsi que la création de la coquille de fosse seront réalisées par la firme d’ingénierie BBA en collaboration avec 3DGS. L’ensemble de ces travaux permettront enfin d’obtenir un rapport d’évaluation de ressources complet et conforme au Règlement 43-101 nécessaire à l’obtention des autorisations en lien avec la suite des travaux d’exploration.

Robert Gagnon, président et chef de la direction de la Société, déclare : « Nous sommes heureux de nous associer à une firme d’évaluation de ressource comme Solution 3D Géo inc. qui est une entreprise ambitieuse, très compétente et dynamique. Cette association va nous permettre d’avancer de façon significative notre projet d’extraire le pilier de surface de l’ancienne mine-Pershing-Manitou dans le contexte d’un prix de l’once d’or élevé. Nous avons suffisamment de fonds en banque avec plus de 1,5 million de dollars pour débuter les travaux d’ingénierie et l’obtention des permis nécessaires pour la réalisation de celle-ci. »

Ce communiqué de presse a été préparé par Robert Gagnon, géologue professionnel et président de Pershimex, une personne qualifiée en vertu du Règlement 43-101.

