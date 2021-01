Le Groupe Prima Solutions, première AssurTech française dédiée aux professionnels de l’assurance et de la réassurance, annonce la sortie de la version 9.7 de sa plateforme cloud de distribution et de gestion des produits d’assurance IARD, Prima P&C .

Cette nouvelle version, présentée lors de son club utilisateurs en novembre, affine et finalise la gestion des contrats de type Flottes, propose un nouveau module bordereaux pour la gestion des sinistres IARD et établit la connexion par APIs et l’intégration de Prima Pilot au module Distribution, Policy & Billing de Prima P&C.

« Le Club Utilisateurs 2020 réalisé en digital en novembre dernier nous a donné l’occasion de présenter une offre complète et harmonieuse à l’ensemble de nos clients. Cette offre globale et plus spécifiquement cette nouvelle version de Prima P&C bénéficient de l’ensemble des nouvelles synergies que nous avons créées au sein du groupe Prima Solutions et avec nos clients : des synergies d’équipes, mais aussi de processus, de technologies et d’ergonomie », commente Hugues Delannoy , président du groupe Prima Solutions.

Une intégration poussée entre le module Distribution, Policy and Billing de Prima P&C et Prima Pilot

Prima Pilot est le logiciel de pilotage à chaud des activités assurance de Prima Solutions qui permet la diminution descoûts de gestion en automatisant les flux opérationnels provenant des différents outils de gestion des sociétés d’assurance.

A présent, les écrans de pilotage des activités de Prima Pilot sont intégrés au sein des modules Distribution, Policy & Billing, et de ces modules, la génération des activités est active vers Prima Pilot.

Un nouveau module bordereaux pour la gestion des sinistres

Le nouveau module Bordereaux facilite la gestion des paiements en regroupant plusieurs règlements ou encaissements d'un même bénéficiaire. Ainsi, tous les mouvements financiers générés par les bordereaux sont pris en compte et traités automatiquement.

Une gestion contractuelle encore plus fine au sein des contrats Groupe

La version 9.7 de Prima P&C amène la finalisation du module de gestion dédié à la gestion des contrats Flottes. Ce module traite tous les types de groupes (flottes automobile, immeuble ou cheptel par exemple), fermés ou ouverts ainsi que tous les types d’organisation (entreprise, association ou collectivité).

Au sein de la consultation des échéances classiques d’un contrat, l’état des échéances sur des situations futures ayant une action différée - provenant d’un avenant, d’un projet d’avenant ou d’un projet de renouvellement - est à présent visualisable de manière simple et instantanée, ce qui facilite la gestion quotidienne des contrats et la relation avec les assurés.

Enfin, avec la version 9.7 de Prima P&C, ce module s’enrichit de la mise sans effet des contrats nouvellement souscrits ce qui annule et, au besoin, contrepasse tous les actes de gestion précédents du contrat.

Source : https://www.prima-solutions.com/actualites/prima-solutions-lance-prima-pc-9-7-pour-une-gestion-toujours-plus-intuitive-et-performante-des-contrats-et-des-sinistres-iard/