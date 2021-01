Nasdaq Copenhagen A/S

Børsmeddelelse nr. 2021/02

Aalborg, 19. januar 2021

Som det har fremgået i enkelte medier, så er AaB’s U/16-landsholdsmålmand Theo Sander i indeværende uge på et træningsophold hos de mangedobbelte italienske mestre Juventus FC.



I den forbindelse kan AaB tilføje, at der pågår dialog med flere klubber i relation til Theo Sander.



Eventuelle konkrete forhandlinger og et potentielt salg af Theo Sander forventes ikke umiddelbart at ændre forventningerne til 2021, hvor AaB forventer et resultat i niveauet minus 2 til minus 5 mio. kr.



Theo Sander er i 2017 kommet til AaB via partnerklubberne Gug Boldklub, Støvring I.F. og IF Frem Skørping.



Indregnet i resultatforventningerne for 2021 er spillersalg, investering i spillertruppen og strategiske investeringer i den kommercielle udvikling.

Afhængig af udviklingen omkring Covid-19 er AaB’s kommercielle indtægter inden for matchday og samarbejdspartnere behæftet med stor usikkerhed i 2021. Ydermere vil 2021 være kraftigt påvirket af regeringens principper og muligheder for ansøgning af kompensationspakker.





