CHIFFRES CLÉS Chiffre d’affaires 2020

provisoire







934,2 M€ Croissance à taux de change

et périmètre constants 1







+5,7% dont



animaux de compagnie +5,5%

animaux de production +6,6% Croissance à taux

de change constants







+3,2%



Évolution

globale







-0,4%

+1,8% hors Sentinel

1 L’évolution à taux de change et périmètre constants correspond à la croissance organique des ventes hors variation des taux de changes en calculant l’indicateur de l’exercice considéré et celui de l’exercice précédent sur la base de taux de change identiques (le taux de change utilisé est celui de l’exercice précédent), et hors variation de périmètre en calculant l’indicateur de l’exercice considéré sur la base du périmètre de consolidation de l’exercice précédent, et en excluant les ventes de Sentinel sur les deux exercices considérés.

Le chiffre d’affaires consolidé trimestriel

Le chiffre d’affaires au quatrième trimestre s’est élevé à 220,3 M€, soit une évolution à parités et périmètre constants de +2,6% hors Sentinel (-8,6% à taux de change et périmètre réels) par rapport à la même période de 2019. La forte dépréciation de certaines devises, notamment le réal brésilien, le peso mexicain, le rand sud-africain et la roupie, a fortement pesé sur la performance du trimestre.

Toutes les zones, à l’exception des Ėtats-Unis, sont en croissance à taux de change constants en comparaison de la même période en 2019. Les zones Europe et Asie-Pacifique tirent la croissance du trimestre grâce aux excellentes performances de l’Inde, de l’Australie, de l’OTC Europe, du Benelux, de l’Allemagne, de l'Italie, de l’Espagne, et du Royaume-Uni qui bénéficie d’un effet d’anticipation d’achats lié au Brexit. L’Amérique latine affiche une légère progression sur le trimestre essentiellement tirée par la performance de la Colombie et du Mexique, qui compense le notable retrait du Chili notamment sur les gammes d’antibiotiques et d’antiparasitaires après un premier semestre soutenu. Les États-Unis affichent un retrait hors Sentinel lié essentiellement à la décroissance de la gamme dentaire sur la période. Sur le plan des espèces, la croissance à taux de change et périmètre constants, du segment des animaux de production est portée par la gamme des produits destinés aux bovins; tandis que celle des animaux de compagnie est portée notamment par les gammes petfood et antiparasitaires pour les chiens et les chats.

Le chiffre d’affaires consolidé annuel

Sur l’ensemble de l’année, le chiffre d’affaires ressort à 934,2 millions € contre 938,3 millions € sur la même période en 2019, soit une évolution globale de +1,8% hors Sentinel (-0,4% à taux de change et périmètre réels). Hors impact défavorable des taux de change, le chiffre d’affaires est en progression de +5,7% hors Sentinel (+3,2% à taux constants et périmètre réel).

La croissance du quatrième trimestre, hors effet des changes et de périmètre, permet de clôturer l’année de façon positive grâce à la résilience du secteur, à une bonne exécution de notre stratégie, et à la constante mobilisation des équipes Virbac. Globalement les contributions à taux constants sont positives sur l’ensemble de l’activité, à l’exception des Ėtats-Unis en léger retrait hors Sentinel, et à l’impact des ruptures de vaccins chiens et chats qui ont généré une perte d’activité sur l’année. L’Europe et la zone Asie-Pacifique tirent la croissance annuelle à respectivement +5,8% (+5,9% à taux constants), et +2,7% (+6,9% à taux constants), avec cependant un pays plus affecté par la crise sanitaire (Royaume-Uni), dont la sous performance est largement compensée par les fortes contributions de l’Inde, de la France, du Benelux et de la Chine. La zone Amérique latine progresse de -4,7% (+7,1% à taux constants), portée par le dynamisme du Brésil, du Mexique et de la Colombie sur la période. Enfin, les Ėtats-Unis affichent une évolution de -15,1% (-14,3% à taux constants) principalement en raison de la cession des gammes Sentinel. Hors Sentinel, l’évolution à taux constants est de -0,8%, impactée essentiellement par le retrait des gammes dentaire et antibiotique.

Sur le plan des espèces, l’activité animaux de compagnie évolue globalement de +0,4% à taux constants et +5,5% hors Sentinel (-1,6% à taux de change et périmètre réels), essentiellement tirée par la croissance à deux chiffres des gammes petfood, spécialités, dermatologie et hygiène qui compensent la baisse des gammes vaccins, antibiotiques et dentaire. Le segment des animaux de production affiche également une très belle croissance de +6,6% à taux constants (+0,4% à taux de change et périmètre réels), principalement porté par le secteur des ruminants (+10,1% à taux constants) ; tandis que le secteur de l’aquaculture est en retrait (-5,0% à taux constants) en comparaison à la même période de 2019.

Perspectives

Comme anticipé et en ligne avec notre plan de marche, le ratio de «résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d’acquisitions» sur «chiffre d’affaires» devrait bénéficier de l’effet favorable de l’activité sur l’année écoulée, ainsi que de l’impact non récurrent lié à la très forte diminution des dépenses (en lien avec les restrictions sanitaires liées à la Covid-19), et se situer autour de 14% à taux de change constants et à périmètre réel en 2020 (l’évolution des taux de change devrait avoir un impact négatif sur ce ratio estimé autour de -0,7 pt).

À noter que la cession des marques Sentinel intervenue au 1er juillet, pour lesquelles nous continuerons à fabriquer le produit Sentinel Spectrum sur notre site américain de Bridgeton, devrait se traduire par une diminution d'environ 55 millions US$ du chiffre d'affaires et d’environ 3 points du ratio d'Ebita2 sur chiffre d'affaires sur une base pro forma en année pleine. Sur l’année 2020, l’impact sur le ratio d’Ebita sur chiffre d’affaires devrait se limiter à environ 1 point, compte tenu du bon niveau de vente de Sentinel, qui a représenté un chiffre d’affaires de 39 millions US$ au premier semestre.

Sur le plan financier, la cession de Sentinel pour un montant de 410 millions US$, génère une situation de trésorerie nette positive. Les lignes tirées en dollars américains ont été remboursées, et la majeure partie de nos financements, à maturité 2022 pour l'essentiel, ont été conservés pour couvrir d'éventuels besoins en fonds de roulement, des opérations de croissance externe ou d'autres projets.

Dans la continuité de l’exécution de notre plan stratégique, nous anticipons, en 2021, une croissance du chiffre d’affaires à taux et périmètre constants comprise entre 3% et 5% (soit entre 0% et 2% à taux constants et périmètre réel), ainsi qu’un ratio de «résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d’acquisitions» sur «chiffre d’affaires» qui devrait se situer entre 10% et 12% à taux de change constants. Enfin, comme indiqué en septembre 2020, nous amorçons une phase de transition sur la période 2021-2022. Notre niveau de Capex pourrait avoisiner 60 millions € par an sur ces deux exercices. Nous restons cependant vigilants à l'évolution de la pandémie dans les prochains mois et aux impacts sur notre activité.

CHIFFRES CONSOLIDÉS

Chiffres non audités

en millions d'euros 2020 2019 Évolution Évolution

à taux de change constants 1 Évolution

à change et périmètre constants 1 Chiffre d’affaires du 1er trimestre 247,7 217,5 +13,9% +14,3% +14,3% Chiffre d’affaires du 2e trimestre 230,6 246,2 -6,4% -3,3% -3,3% Chiffre d’affaires du 3e trimestre 235,6 233,5 +0,9% +6,8% +11,1% Chiffre d’affaires du 4e trimestre 220,3 241,1 -8,6% -3,5% +2,6% Chiffre d’affaires annuel 934,2 938,3 -0,4% +3,2% +5,7% Chiffre d’affaires hors Sentinel 894,5 878,5 +1,8% +5,7% +5,7%

