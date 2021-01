Gonesse, le 19 janvier 2021

GROUPE MANUTAN

Chiffre d’Affaires du 1er trimestre 2020/2021

Une dynamique de croissance soutenue supérieure à 7%

par rapport au 1er trimestre de l’exercice précédent

En milliers d’euros 31 décembre 2020 31 décembre 2019 Chiffre d'affaires total 212 107 197 023

Au premier trimestre de son exercice 2020/2021, l’activité du Groupe Manutan est en croissance de +7,7% par rapport au même trimestre de l’exercice précédent, incluant un effet de change de -0,7% et un effet jours de +1,0% (+7,4% à change et jours constants, pas d’effet périmètre). Le chiffre d’affaires s’établit à 212,1 millions d’euros, contre 197,0 millions d’euros pour l’exercice précédent.

Du point de vue de ses zones opérationnelles, le Groupe présente le paysage suivant :

En milliers d'euros 31 décembre 2020 31 décembre 2019 Entreprises 159 812 148 959 Sud 77 099 71 687 Centre 38 899 35 613 Ouest 28 162 26 852 Nord 9 611 8 995 Est 6 041 5 812 Collectivités 52 295 48 064 Sud 52 295 48 064 TOTAL 212 107 197 023





A périmètre, change et jours constants 1er

Trimestre 2ème

Trimestre 3ème

Trimestre 4ème

Trimestre Exercice Entreprises 7,5% 7,5% Sud 6,2% 6,2% Centre 8,7% 8,7% Ouest 9,8% 9,8% Nord 4,9% 4,9% Est 8,4% 8,4% Collectivités 7,0% 7,0% Sud 7,0% 7,0% TOTAL 7,4% 7,4%





Grâce à son modèle orienté e-commerce B2B, la largeur de son offre produits et son agilité opérationnelle, le groupe poursuit sa dynamique de croissance. Elle est portée par l’ensemble des zones et divisions, toutes en progression par rapport au premier trimestre de l’exercice précédent.

Le groupe continue d’implémenter sa stratégie de développement et en particulier l’extension de ses capacités de stockage et le déploiement du modèle digital. Enfin, le Groupe reste actif dans la recherche d’opportunités de croissance externe.

A propos du groupe Manutan

Groupe familial créé en 1966, Manutan est le leader européen du e-commerce BtoB, spécialisé dans la distribution d’équipements et fournitures aux entreprises et collectivités.

Son offre de produits et de services de qualité est l’une des plus larges d’Europe, et lui permet de couvrir l’ensemble des besoins de ses clients et de les accompagner dans l’optimisation de leurs achats indirects.

Avec 26 filiales implantées dans 17 pays d’Europe, le Groupe compte plus de 2 100 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 780 millions d’euros en 2019/20. Manutan France et IronmongeryDirect ont été labellisés Best Workplaces 2020 par Great Place to Work.

Manutan International est une société cotée sur Euronext Paris – compartiment B - ISIN : FR0000032302-MAN.

www.manutan.com

Prochain rendez-vous: publication du chiffre d’affaires du 2e trimestre 2020/2021 : Le 15 avril 2021 (après clôture du marché)





