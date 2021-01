芝加哥, Jan. 20, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Amlan International 是一家全球领先的矿物基饲料添加剂公司,致力于改善家禽和牲畜的肠道健康与饲养效率,最近该公司任命 周皓Harold ZHOU 担任中国区域运营总监。周皓常驻 Amlan 在中国深圳的销售办事处。



在此职位中,周皓将致力于进一步扩大 Amlan 在中国的业务范围,同时制定实现长期客户价值和盈利能力的计划。他将协助实现 Amlan 的使命:将天然饲料添加剂解决方案带给中国市场内的养殖商和分销商。

“Harold 擅长建立牢固的客户关系和成功实施业务战略,他所拥有的经验将助力 Amlan 进一步提升销售业绩,同时在中国提供更完善的客户服务,”Amlan International 公司的全球销售副总裁 Fred Kao 如此说道。“Harold 与 Amlan 共同肩负着为养殖商提供创新动物蛋白质解决方案和卓越客户服务的使命。我们很高兴他能成为团队的一员。”

周皓拥有丰富的行业经验,从担任兽医帮助客户诊断和治疗牲畜疾病,再到就职技术服务和销售岗位,期间他开展了许多营销活动并与多家动物健康公司建立了重要的客户关系。周皓最近一份职务是在一家著名的全球谱系肉鸡育种公司担任中国销售总监,期间他制定了全国范围的销售战略,同时领导销售和技术团队为该地区的主要客户提供服务。此前,他在其他知名的动物保健公司担任销售和技术服务职务,制定销售战略并主持国家范围内的新动物保健产品推介。

周皓毕业于四川农业大学,获得兽医学学士学位和临床兽医学硕士学位。

“Amlan 以其丰富的专业知识利用独家的专利矿物基技术,借此引领天然矿物基饲料添加剂解决方案的制定和推出,这些解决方案可增强动物健康和提升饲养效率,同时改善动物蛋白质的质量,”美国 Oil-Dri 公司总裁兼首席执行官 Dan Jaffee 如此说道。Jaffee 还曾担任 Amlan International 的总裁兼总经理。“我们很高兴 Harold 能够与中国的主要客户和分销商进一步建立合作关系,以帮助他们切实提高生产运营的成果。”

Amlan International 为家禽和牲畜养殖商提供矿物基饲料添加剂。Amlan 是美国 Oil-Dri 公司旗下的一家动物健康企业,Oil-Dri 是吸附剂矿物的全球领先制造商和销售商。Oil-Dri 利用 80 多年的矿物学专业知识来选择性地开采独有的矿物,对其进行加工以去除流体中的杂质,包括食用油的加工和喷气燃料的纯化。美国 Oil-Dri 公司以 "Amlan International" 的名义开展业务,已在纽约证券交易所公开上市 (NYSE: ODC)。Amlan International 在全球范围内销售饲料添加剂。产品可用性可能因国家/地区而异,相关声明并不构成医疗声明,并且可能会根据政府要求而有所区别。

