COMMUNIQUE DE PRESSE

Neuilly-sur-Seine, France – 20 janvier 2021

Bureau Veritas continue d’étendre son offre de cybersécurité en unissant ses forces avec Secura

En prenant une participation majoritaire au capital du spécialiste de la cybersécurité Secura, Bureau Veritas ajoute une expertise de premier ordre à ses services d’évaluation de conformité en matière de cybersécurité

Bureau Veritas , un leader mondial des essais, de l’inspection et de la certification, annonce aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition (à commencer par une prise de participation majoritaire) de Secura B.V. , une société de services indépendante spécialisée dans les services de cybersécurité. Secura sera une pierre angulaire de la stratégie dans la cybersécurité de Bureau Veritas.

La demande croissante de sécurité numérique et de nouvelles réglementations entraînent davantage de besoins d'évaluation de conformité. En conséquence, les services de test, d'inspection et de certification (TIC) pour la cybersécurité représentent un marché émergent qui connait une forte dynamique et dont la croissance attendue est substantielle. Sur ce nouveau marché prometteur de la conformité, Secura est un acteur reconnu de la cybersécurité, fortement orienté vers les activités TIC.

Créée en 2000 aux Pays-Bas, Secura compte 100 employés répartis entre deux centres technologiques à Eindhoven et Amsterdam. La société a réalisé un chiffre d’affaires légèrement inférieur à 10 millions d'euros en 2020.

Avec une expertise et des capacités solides, Secura propose une approche holistique de la sécurité en identifiant et en évaluant les risques de cybersécurité selon les normes, cadres et programmes de certification en vigueur. La mission de Secura est de « fournir un éclairage sur votre sécurité ».

« Les risques de cybersécurité augmentent tant pour les entreprises que pour les personnes », a commenté Didier Michaud-Daniel, Directeur Général de Bureau Veritas. « La protection des données personnelles et professionnelles et celle des systèmes est devenue cruciale et compte parmi les enjeux de sécurité, de sûreté et même de durabilité des entreprises. Cette alliance stratégique vient soutenir le développement rapide de Bureau Veritas dans l’évaluation de la conformité des actifs immatériels. Alors que nous anticipons une accélération de la dynamique actuelle sur le marché TIC de la cybersécurité dans les années à venir, l'expertise de Secura renforcera notre offre globale destinée à des zones géographiques et des secteurs clés. Au nom du Comité exécutif de Bureau Veritas, je souhaite la bienvenue à l'équipe de Secura. »

« Bureau Veritas tout comme Secura anticipent l’importance que la cybersécurité va prendre dans les prochaines décennies », ajoute Dirk Jan van den Heuvel, Directeur Général de Secura. « Il est absolument nécessaire d’amener la sécurité à un niveau supérieur dans de nombreux domaines de la société. Unir nos forces avec Bureau Veritas va stimuler sans aucun doute notre expansion et augmenter la capacité de Secura à fournir une expertise en sécurité. Nous sommes convaincus que cette décision stratégique nous permettra de nous développer encore plus rapidement à l'avenir, en bénéficiant de la forte présence géographique et de la réputation d'intégrité de Bureau Veritas auprès des plus grandes entreprises mondiales. »

Secura fournit des services de test, d'audit, de formation et de certification de sécurité couvrant les personnes, l'organisation et la technologie (réseaux, systèmes, applications et données). La société détient une vaste gamme d'accréditations et de licences de premier ordre pour offrir des services de test et de certification relatifs à la sécurité selon un certain nombre de normes (y compris ISO 270011, NIST CSF2, OWASP ASVS3, ISAE 3000/34024, réglementations UNECE5, ETSI EN 303 6456, CEI 624437, Critères communs8).

Bien que fermement ancrée sur le marché européen de la sécurité, la société sert désormais une clientèle internationale diversifiée et est active dans tous les secteurs, en particulier sur les marchés de la technologie, de l'énergie, de l'industrie, de l'automobile, de la finance, du secteur public et de la santé.

1 ISO 27001 est la principale norme mondiale sur la gestion de la sécurité de l'information

2 Le cadre de cybersécurité (CSF) du NIST est un ensemble de règles que les entreprises du secteur privé doivent suivre pour être mieux préparées à identifier, détecter et répondre aux cyber-attaques

3 La norme de vérification de la sécurité des applications OWASP ASVS est une liste détaillée des exigences et des règles de sécurité qui peuvent être utilisées pour concevoir, créer et tester des applications hautement sécurisées

4 ISAE 3000/3402 sont des normes destinées à fournir une assurance sur les informations non financières (3000) et les contrôles internes (3402)

5 La réglementation de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) (en anglais UNECE) couvre la sécurité des véhicules, la protection de l'environnement, l'efficacité énergétique et la résistance au vol

6 La norme européenne ETSI EN 303 645 définit des règles pour la cybersécurité de l'Internet des objets (IoT) grand public

7 La norme CEI 62443 spécifie les capacités de sécurité des composants de systèmes de contrôle

8 Les Critères communs pour l'évaluation de la sécurité des technologies de l'information sont une norme internationale (ISO/CEI 15408) pour la certification de la sécurité informatique

À propos de Bureau Veritas

Bureau Veritas est un leader mondial de l’inspection, de la certification et des essais en laboratoire. Créé en 1828, le Groupe emploie plus de 75 000 collaborateurs dans plus de 1 500 bureaux et laboratoires dans le monde entier. Bureau Veritas aide ses clients à améliorer leurs performances, en offrant des services et des solutions innovantes pour s'assurer que leurs actifs, produits, infrastructures et processus répondent aux normes et réglementations relatives à la qualité, la santé, la sécurité, la protection de l’environnement et la responsabilité sociale.

Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie de l’indice Next 20.

Compartiment A, code ISIN FR 0006174348, mnémonique : BVI.

Pour en savoir plus www.bureauveritas.com . Suivez-nous aussi sur Twitter (@bureauveritas) et LinkedIn .

À propos de Secura

Secura est un expert indépendant en cybersécurité. Secura fournit des informations pour protéger des actifs et données de valeur. Nous rendons la cybersécurité tangible et mesurable dans le domaine de l'informatique, des technologies d’exploitation (OT) et de l'Internet des objets (IoT). Avec des conseils de sécurité, des tests, des formations et des services de certification, Secura aborde la cybersécurité de manière holistique et couvre tous les aspects, depuis les personnes, politiques et processus organisationnels aux réseaux, systèmes, applications et données. Pour en savoir plus : https://www.secura.com/

