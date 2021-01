TAALERI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 20.1.2021 KLO 9.00

Siri Markula nimitetty Taalerin viestintä- ja sijoittajasuhdejohtajaksi

Siri Markula on nimitetty Taaleri-konsernin viestintä- ja sijoittajasuhdejohtajaksi. Hänen tehtäviinsä kuuluvat Taalerin ulkoinen ja sisäinen viestintä, sijoittajasuhteet sekä vastuullisuus. Markula siirtyi Taalerille Hill+Knowlton Strategiesin palveluksesta. Sitä ennen hän toimi Pihlajalinna Oyj:n viestintä- ja sijoittajasuhdejohtajana. Markula aloitti tehtävässään 18.1.2021, ja hän raportoi toimitusjohtaja Robin Lindahlille.

”Sirillä on erittäin laaja viestinnän kokemus ja vankka sijoittajasuhde- ja vastuullisuusasioiden osaaminen. Tavoitteemme on kehittää Taalerin viestintää kaikilla osa-alueilla, ja Sirin rekrytoinnilla on tärkeä rooli siinä”, sanoo Taaleri Oyj:n toimitusjohtaja Robin Lindahl.

Taaleri on finanssiryhmä, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri-konserni koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: Varainhoito, Vakuutus ja Energia. Lisäksi konserni tekee sijoituksia omasta taseestaan. Taalerilla oli kesäkuun 2020 lopussa hallinnoitavia varoja 7,1 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 5 700. Taaleri Oyj:llä on noin 5 200 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

