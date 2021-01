January 20, 2021 07:30 ET

January 20, 2021 07:30 ET

OTTAWA, 20 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Des experts nationaux et internationaux de l’abandon du tabac se réuniront en ligne cette semaine lors de la 13e Conférence annuelle d'Ottawa – Approches cliniques : nouvelles tendances en matière d’abandon du tabac , source par excellence de nouvelles idées et de découvertes en matière de traitement clinique du tabagisme, de développement de programmes et de recherche sur l’abandon du tabac au Canada.



La Conférence d’Ottawa est organisée et mise en œuvre par le personnel du Modèle d’Ottawa pour l’abandon du tabac à l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa.

Parmi les importants sujets qui seront abordés lors de cette conférence virtuelle :

Intégrer le traitement du tabagisme dans les grands établissements de santé (conférence principale)

L’avenir des services de consultation virtuels pour l’abandon du tabac

Intéresser les jeunes aux traitements antitabagiques (conférence principale)

Les programmes d’abandon du tabac dans l’est de l’Arctique : un point de vue du Nunavut

La cigarette électronique pour favoriser l’abandon du tabac : usages et problèmes selon les plus récentes données

Le point sur les effets biologiques du vapotage

Consommation combinée de tabac et de cannabis : réalités et conséquences

Cette année, la conférence se tiendra en même temps que la Semaine nationale sans fumée, qui débute le 17 janvier.

Rendez-vous sur le site Web du Modèle d’Ottawa pour l’abandon du tabac pour en savoir plus ou pour télécharger le programme complet (en anglais seulement) de la conférence.

Renseignements sur la conférence

Quoi : La 13e Conférence annuelle d’Ottawa – Approches cliniques : nouvelles tendances en matière d’abandon du tabac

Quand : Jeudi 21 janvier et vendredi 22 janvier 2021

Où : En ligne

Pour obtenir un enregistrement, assister à une présentation en direct ou interviewer un délégué ou un expert de l’abandon du tabac, veuillez communiquer avec la personne-ressource pour les médias.

Personne-ressource pour les médias