MONTRÉAL, 20 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intema Solutions Inc. (« Intema » ou la « Société ») (TSXV: ITM, OTCMKTS: ITMZF) est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu une lettre d'entente contraignante le 19 janvier 2021 en vue d'acquérir (l’ « Acquisition ») toutes les actions émises et en circulation de HypeX.gg Plateforme de Jeux Sociaux Inc. (« HypeX »). HypeX est une plateforme d'Esports comptant 50 000 utilisateurs inscrits, qui est spécialisée dans l'organisation de tournois, l'agrégation de statistiques par API, l'intégration de fonctions sociales et la publicité endémique/non endémique.



« Nous estimons que les marchés du ESport et du iGaming, qui ont connu une croissance rapide ces dernières années, pourraient être des vecteurs majeurs de croissance, et l'acquisition de HypeX est un premier pas dans cette diversification sectorielle pour Intema », a déclaré Laurent Benezra, président et chef de la direction d'Intema. « Notre stratégie consiste à acquérir des entreprises complémentaires dotées d'équipes de direction solides qui seront en mesure de fonctionner de manière autonome. Nous leur apporterons un soutien financier et un encadrement de haut niveau afin de garantir la réalisation de nos objectifs de croissance globale. Ce nouveau secteur devrait également offrir des possibilités de ventes croisées à Intema par le biais de nos activités de marketing numérique existantes. »

Evan Ryer, président de HypeX, a ajouté: « Alors que nous continuons à augmenter notre base d'utilisateurs, notre objectif consiste toujours à fournir une expérience et un engagement exceptionnels aux utilisateurs afin de stimuler la croissance et de créer de la valeur pour toutes nos parties prenantes. Nous sommes en excellente position pour attirer de nouveaux utilisateurs et élargir notre portefeuille grâce à notre plateforme en ligne exclusive, et nous comptons sur la poursuite de ce succès en 2021. L'avenir, c'est maintenant. »

Modalités de la lettre d’entente

Afin d'acquérir HypeX, Intema effectuera un paiement en espèces de 75 000 $ et émettra 1 625 000 actions ordinaires (chacune étant une « Action ») d'Intema aux actionnaires d'HypeX. 75 % des actions seront soumises à un entiercement volontaire, dont 25 % deviendront libres six (6) mois après la clôture (la « Clôture ») de l'Acquisition; et 50 % un (1) an après la Clôture.

Afin de retenir les personnes de talent, Intema attribuera également un total de 2 500 000 options d'achat d'actions d'Intema, qui seront attribuées aux employés et à la direction de HypeX conformément aux modalités du régime d'options d'achat d'actions d'Intema, et sujettes à une période d'acquisition de quatre (4) ans.

Comme condition à la Clôture, Evan Ryer, le président de HypeX, et David Levy, le chef de la direction technologique de la société, concluront des contrats d'emploi avec Intema d'une durée de trois (3) ans.

L'Acquisition est effectuée sans lien de dépendance et est sujette à une diligence raisonnable de la part d'Intema, à la signature d'une entente définitive et à l'approbation des autorités réglementaires, y compris la Bourse de croissance TSX.

À propos de HypeX

Du côté des activités de détail, HypeX.gg est une plateforme sociale et de tournois d'Esports. Du côté commercial, HypeX est une plateforme publicitaire de nouvelle génération spécialisée dans les opportunités publicitaires endémiques et non endémiques. HypeX a regroupé la demande d'Esports en trois grandes catégories de personnes : athlètes, membres du public et créateurs de contenu. En concevant des fonctionnalités et des incitatifs pour attirer ces trois catégories, HypeX crée des opportunités publicitaires homogènes pour les marques de détail, les organisations et les entreprises. Dans le cadre de ces engagements, HypeX est en mesure de susciter des comportements spécifiques des consommateurs au nom de la marque, offrant un retour sur investissement nettement plus important sur leur budget publicitaire. En plus de compter 50 000 utilisateurs, HypeX a organisé des tournois et établi des partenariats avec plus de 20 marques et organisations différentes à l'échelle internationale.

À propos d’Intema Solutions Inc.

La mission d'Intema est d'être la première plateforme de marketing numérique au monde. Depuis plus de 20 ans, la Société simplifie et optimise les activités de marketing en ligne des moyennes et grandes entreprises grâce à des technologies novatrices et à une expertise de pointe. Chef de file canadien du marketing par courriel basé sur la permission, Intema offre une vaste gamme de produits et services, dont le marketing SMS, le marketing de contenu et le marketing prédictif IA, ainsi que des services professionnels connexes. Pour plus de renseignements, veuillez visiter notre site Web corporatif à intema.com.

