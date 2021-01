MONTRÉAL, 20 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Redevances Aurifères Osisko Ltée (TSX et NYSE : OR) (« Osisko » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer la nomination de Mme Candace MacGibbon sur son conseil d’administration.

Mme MacGibbon est chef de la direction de INV Metals Inc. Elle est comptable professionnelle agréée (CPA, CA) et détient plus de 25 années d’expérience dans le secteur minier et le marché des capitaux, grâce à son poste précédent en ventes institutionnelles minières à l’échelle mondiale avec RBC Marchés des Capitaux, et dans le secteur de la recherche liée aux métaux de base en tant qu’associée avec BMO Marchés des capitaux. L’expérience de Mme MacGibbon en matière de questions comptables inclut ses rôles précédents de directrice chez Deloitte LLP et d’analyste des coûts avec Inco Limited.

Mme MacGibbon détient un baccalauréat ès arts (économie) de l’Université de Western Ontario et un diplôme en comptabilité de l’Université Wilfrid Laurier.

Sean Roosen, président exécutif du conseil d’administration d’Osisko, a commenté : « Nous sommes très heureux que Mme MacGibbon ait accepté notre invitation à se joindre au conseil d’Osisko. Son expérience et ses connaissances approfondies de l’industrie minière en font une candidate de choix pour notre conseil et son dynamisme inspirera sans l’ombre d’un doute non seulement l’équipe de direction, mais également ses collègues administrateurs. »

À propos de Redevances Aurifères Osisko Ltée

Redevances Osisko est une société de redevances intermédiaire de métaux précieux axée sur les Amériques qui a débuté ses activités en juin 2014. Redevances Osisko détient un portefeuille de plus de 140 redevances, flux de métaux et conventions d’achat de la production de métaux précieux. Le portefeuille de Redevances Osisko s’appuie sur son actif clé, une redevance de 5 % NSR sur la mine Canadian Malartic, laquelle est la plus importante mine aurifère au Canada.

Le siège social d’Osisko est situé au 1100, avenue des Canadiens-de-Montréal, bureau 300, Montréal Québec H3B 2S2.