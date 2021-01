Tandis que 2021 est désormais bien lancée, les dirigeants d’ISOVITAL, d’ISOLIFE et d’ISOTOPES SERVICES INTERNATIONAL adressent ce massage à leurs parties prenantes.



Les membres du COMEX du RLG ont déclaré : « une fois encore, malgré un contexte extrêmement tendu, les sociétés logistiques radiopharma du RLG ont performé en 2020 et ont encore contribué à aider plus de 11,5 millions de patients. Tout cela ne fut possible que grâce à la confiance de nos clients, grâce à nos bons et loyaux partenaires et grâce à l’engagement et au courage de nos équipes. Nous les remercions toutes et tous chaleureusement. A chacun nous souhaitons très sincèrement santé, prospérité et joie pour cette nouvelle année.

A propos :

Le Radiopharma Logistics Group (RLG) est constitué des sociétés Isovital, Isolife et Isotopes Services International (ISI). Les entreprises du groupe RLG sont spécialisées dans le transport de Radiopharmaceutiques et de produits sensibles pour des entreprises d’envergure nationale et mondiale. Depuis leurs créations en 2005 et 2007, Isovital et Isolife ont connu des évolutions constantes et remarquées. Fin 2017, le RLG s’est agrandi avec l’acquisition d’Isotopes Services International, en Belgique (ISI). En 2020, plus de 11,5 millions de patients ont reçu leurs soins grâce aux actions des sociétés du RLG.

http://www.isovital.fr/

http://www.isolife.fr/

https://isotopes.be/