COLORADO SPRINGS, Colorado, 20 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- NetAlly a annoncé des améliorations supplémentaires de son écosystème AirMapper™ de produits pour l'étude de sites Wi-Fi, promettant des améliorations dans les flux de travail des clients en simplifiant le processus de gestion des projets d'étude via son service cloud gratuit Link-Live™.



L'été dernier, NetAlly a annoncé l' écosystème AirMapper , composé d' AirMapper Site Survey sur les instruments AirCheck ® G2 et EtherScope ® nXG , avec une cartographie thermique de site dans le service cloud Link-Live , ou le logiciel AirMagnet ® Survey PRO . Les instruments portables permettent aux professionnels du réseau Wi-Fi (et même aux non-experts) de réaliser une étude de site sans avoir besoin de transporter un ordinateur portable, d'utiliser des clés matérielles ou des appareils filaires, tandis que le service cloud fournit un référentiel et un traitement centralisés pour la création, l'analyse et la communication des données des études.

L'ajout de capacités de gestion de projets d'étude via Link-Live fournit une augmentation majeure de la productivité et de la collaboration pour les équipes dispersées réalisant des études sur des sites distants. Un responsable d'équipe peut désormais créer un projet dans Link-Live, télécharger et calibrer le plan du sol, puis afficher automatiquement le projet configuré sur les instruments portables souhaités.

Rowell Dionicio, consultant en Wi-Fi et co-animateur du podcast Clear-to-Send, a déclaré au sujet de cette version : « NetAlly supprime la frustration associée aux licences et permet aux équipes de travailler efficacement sur les études de validation. Les membres de l'équipe peuvent travailler à distance et mais tout de même simultanément sur un seul projet, éliminant les retards et les déplacements inutiles. Link-Live est l'outil que les professionnels de l'informatique recherchent depuis longtemps pour apporter de la valeur à leur entreprise et à leurs clients. »

En plus de permettre une collaboration plus étroite, NetAlly a ajouté la capacité d'exécuter des études de site actives avec les outils portables, et la combinaison d'études actives et passives simultanées à l'aide de l'Expert en réseau portable EtherScope nXG.

« Avec les doubles radios d'EtherScope nXG, l'arpenteur peut désormais, en une seule visite, collecter passivement les données d'étude essentielles, mais aussi se connecter activement au réseau Wi-Fi en tant que client, fournissant des informations précieuses sur les taux de connexion réels et le comportement d'itinérance », a déclaré James Kahkoska, directeur technologique de NetAlly. « Avec la capacité de topologie et de cartographie du réseau que nous avons lancée en novembre, cette unique visite peut désormais collecter non seulement les mesures passives et actives du réseau Wi-Fi, mais aussi cartographier le réseau Wi-Fi et l'infrastructure câblée sous-jacente. »

« Il s'agit de bien plus que de nouvelles données d'études de site, il s'agit d'agilité commerciale, permettant à davantage de personnes d'en faire plus, plus rapidement », a déclaré Dan Klimke, directeur du marketing des produits chez NetAlly. « Le déploiement d'outils qui simplifient la collecte des mesures du réseau, fournissent une visualisation de ces données et permettent une collaboration transparente signifie une utilisation plus efficace de vos ressources humaines, et réduit ou élimine le recours à des sous-traitant externes coûteux. La fourniture d'outils tels que ceux-ci aux équipes d'installation et d'exploitation augmente le nombre de personnes capables d'exécuter la tâche, au lieu de compter uniquement sur des experts, et permet la normalisation de l'utilisation des études de site pour la gestion de réseau et le dépannage. »

Les autres améliorations incluent : l'ajout de commentaires/notes à l'étude, la suppression sélective de points de données, la mise à l'échelle automatique de diverses mesures de la carte thermique (meilleures visualisations), la fonction de mesure de la puissance optique (dans EtherScope nXG), les mesures améliorées de la qualité de l'air, y compris la détection des interférences des canaux adjacents dans la bande 5 GHz (pour détecter les BSSID de 40 et 80 mHz), les résultats de la qualité de l'air étant désormais dirigés vers Link-Live à des fins d'analyse et de documentation.

Pour tout complément d'information sur la gamme de produits AirMagnet de NetAlly, veuillez consulter le site https://www.netally.com/products/ .

