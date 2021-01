Rhotex Inc.

January 20, 2021 10:58 ET

TORONTO, Jan. 20, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rhotex ( www.rhotex.com ) bringt drei Miner Cases auf den Markt, die über ein integriertes Kühlsystem verfügen, das für 100%ige Effizienz sorgt, wenn die Chips Wärme generieren.Die von erfahrenen Experten aus der Kryptobranche entwickelten Rhotex-Miner bieten mit ihrem innovativen Design eine umweltschonende Lösung für die aktuellen Herausforderungen traditioneller Miner, da sie im Vergleich zur Ausgangsleistung weniger Energie verbrauchen.



Die neue Produktserie von Rhotex umfasst: RHO Lite, RHO Pro und RHO Rack, die unglaubliche Merkmale wie niedrigen Stromverbrauch, hohe Leistung, Wi-Fi/Ethernet-Verbindung, einfache Einrichtung und Kompatibilität mit verschiedenen Blockchain-Optionen bieten.In Kombination mit dem integrierten Kühlsystem erhöhen diese Produkte die erwartete Hash-Rate-Konversion und verschaffen dem Benutzer damit einen Wettbewerbsvorteil in der Branche.Alle Produkte der RHO-Serie wurden sorgfältig analysiert und unter intensiven Bedingungen getestet.

Die Algorithmuslösungen von Rhotex Inc. integrieren erstklassige Hardware- und Softwaretechnologien für Edge- und Cloud-to-Edge-Unternehmenslösungen. Sie schürfen Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin und Dash auf einem hohen Niveau und in bemerkenswerter Zeit.Die Hash-Rate-Leistungen der Serie umfassen:

RHO Lite: 1000 TH/s – Bitcoin, 5 GHz/s – Ethereum

RHO Pro: 1800 THs – Bitcoin, 10 GHs –Ethereum und

RHO-Rack: 4100 TH/s – Bitcoin, 20 GHz/s – Ethereum.

Laut Roberts Evans, CEO von Rhotex Inc., bietet die RHO-Serie einfach zu bedienende Miner, die die Energieeffizienz optimieren und gleichzeitig maximale Leistung liefern.„Das ist unser Beitrag für eine grünere Zukunft: ein umweltfreundliches Design mit einem integrierten Kühlsystem und sehr niedrigen Kohlenstoffemissionen.Es ist das erste Produkt dieser Art.Wir freuen uns sehr über die Chancen, die diese Innovation bietet“, fügt er hinzu.

Die breite Produktpalette von Rhotex und weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.rhotex.com

Über Rhotex:

Rhotex Inc. ist das Unternehmen hinter den umweltfreundlichen Krypto-Minern der RHO-Serie. Die hochwertigen Miner verfügen über ein integriertes Kühlsystem und bieten eine extrem hohe Hash-Leistung bei niedrigem Energieverbrauch.Zu seinen Partnern zählen Equinix, Avenga, Etiya, Altiostar und viele mehr.Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Toronto, Kanada, und verfügt derzeit über Standorte in Australien.

Kontaktinformationen:

Harry Sapra

747-216-1067

Rhotex Inc.