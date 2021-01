Premières missions commerciales d’inventaire en entrepôt

grâce à la solution Countbot

20 janvier 2021 à 18h



Points-clés

Finalisation des tests de fonctionnement en grandeur réelle de la solution Countbot.

Programmation d’une première série de missions commerciales à réaliser dans des sites opérés par GEODIS.

Après avoir fait l’objet de nombreux tests destinés à valider la robustesse et la fiabilité du système, la solution Countbot, développée en étroite collaboration par GEODIS et Delta Drone, entre début 2021 dans une phase opérationnelle et commerciale.

La solution Countbot combine la robotique, la technologie des drones et l’utilisation de l’intelligence artificielle. Elle simplifie le comptage des stocks de palettes complètes en entrepôt au niveau du temps d’opération et des moyens mis en œuvre tout en augmentant la fiabilité des inventaires. Grâce à des solutions d’intelligence artificielle et à une interface dédiée aux métiers de la logistique, l’utilisation du système ne nécessite pas d’installation spécifique sur le site, notamment aucun marquage au sol ou autre repère dont la précision et l’efficacité pourraient s’altérer avec le temps.

De surcroît, la sécurité du système est optimisée et aucun risque de chute n’est possible : le drone est en effet utilisé comme un stabilisateur de mât serti en haut de celui-ci. Il constitue cependant un élément essentiel de la solution car il permet d’obtenir des images de très haute qualité, conformes aux contraintes de traitement.

La version du système Countbot, utilisée dans des entrepôts GEODIS en région parisienne et dans le sud de la France, est compatible avec une large gamme de code-barres, de manière à pouvoir être opérée dans de nombreux entrepôts aux typologies différentes.

