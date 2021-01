QUEBEC CITY e MUNIQUE, Alemanha, Jan. 20, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- A LeddarTech ®, líder global em tecnologia de detecção ADAS e AD Nível 1-5, e a OSRAM, líder global em sistemas de iluminação e laser automotivos, têm o prazer de anunciar que firmaram um acordo de longo prazo. A LeddarTech fornecerá seus componentes de hardware e software LiDAR líderes do setor na plataforma PERCEPT™ LiDAR da OSRAM.



A plataforma PERCEPT LiDAR é a primeira plataforma LiDAR flexível de estado sólido projetada com foco estrito na industrialização e qualificação automotiva. Em uma função clara de Nível 2, a OSRAM deseja oferecer uma plataforma de médio a longo alcance para OEMs, Níveis 1s e integradores de sistemas que possam ser adaptados à uma aplicação específica.

Esta parceria visa fornecer o primeiro ADAS de nível automotivo da indústria e, eventualmente, sistemas de condução totalmente autônomos a preços de mercado em massa.

“No início de 2017, a OSRAM reconheceu a promissora abordagem tecnológica LiDAR da LeddarTech baseada em componentes exclusivos de software e hardware e investiu US $ 70 milhões, tornando-se um grande acionista”, disse o Dr. Olaf Berlien, CEO da OSRAM Licht AG. “Até o momento, já investimos mais de US $ 70 milhões no desenvolvimento de produtos LiDAR, viabilizando que a OSRAM ofereça soluções LiDAR para OEMs e Nível 1 que atendam aos seus requisitos de custo e desempenho para implantação em massa.”

A PERCEPT LiDAR da OSRAM, integra a LeddarEngine™ da LeddarTech, que é composta por uma família de sistemas em chips altamente integrados e softwares de medição LiDAR relacionados que são ISO 26262, e reduzem significativamente o custo do sistema e o tempo de desenvolvimento. Combinada com os produtos a laser da OSRAM e a experiência em design e industrialização de módulos ópticos, a plataforma PERCEPT LiDAR é o LiDAR mais versátil e de mais alto desempenho disponível a um custo que permite a implantação em volume de sistemas ADAS que integram o LiDAR.

A OSRAM e a LeddarTech também colaborarão para fornecer soluções de software de percepção que ofereçam um modelo ambiental 3D aprimorado no PERCEPT LiDAR. Essas soluções serão baseadas na tecnologia de percepção da LeddarTech, incluindo a fusão de sensores de dados brutos. Esta tecnologia contribui ainda mais para fornecer sistemas ADAS aprimorados e econômicos através da fusão de LiDAR, câmeras e radares econômicos, e com menor potência computacional geral do sistema.

“A LeddarTech se sente honrada com os compromissos expressos pela OSRAM, um dos fornecedores automotivos de iluminação maior e mais respeitado do mundo. A presença da OSRAM nos mercados de vendas para todos os principais OEM com a plataforma PERCEPT LiDAR irá transformar a indústria automotiva e permitirá a implantação em massa de sistemas ADAS, levando a uma experiência de usuário significativamente mais segura e amplamente aprimorada”, disse Charles Boulanger, CEO da LeddarTech. “A OSRAM é um dos fornecedores automotivos para sistemas ópticos mais respeitados e está posicionada para ser um dos principais fornecedores de soluções LiDAR automotivas.” O Sr. Boulanger continuou: “A experiência da LeddarTech em tecnologia LiDAR, fusão de sensores e de percepção, juntamente com as competências de industrialização da OSRAM, e seu histórico na entrega de módulos automotivos altamente confiáveis e de qualidade, está destinada a ser o modelo de uma parceria de sucesso para a indústria.” O Sr. Boulanger concluiu que acredita que os fornecedores automotivos Nível 1, apoiados por fornecedores de tecnologia, como a LeddarTech, dominarão o mercado de sistemas de detecção LiDAR, assim como tem acontecido com radares e outras plataformas de detecção.

Sobre o OSRAM

A OSRAM, com sede em Munique, é uma empresa líder global em alta tecnologia com um histórico que remonta a mais de 110 anos. Focados principalmente em tecnologias baseadas em semicondutores, seus produtos são usados em aplicações altamente diversas, desde à realidade virtual até à condução autônoma, e de smartphones a soluções de iluminação inteligentes e conectadas em edifícios e cidades. A OSRAM usa as infinitas possibilidades de luz para aprimorar a qualidade de vida das pessoas e comunidades. As inovações da OSRAM permitem que as pessoas em todo o mundo não só vejam melhor, mas também se comuniquem, viajem, trabalhem e vivam melhor. Até o final do ano fiscal de 2020 (30 de setembro) a OSRAM tinha aproximadamente 21.000 funcionários em todo o mundo, gerando uma receita de cerca de três bilhões de euros com suas atividades contínuas. A empresa está listada nas bolsas de valores de Frankfurt e de Munique (ISIN: DE000LED4000; WKN: LED 400; símbolo de negociação: OSR). Para mais informação, visite www.osram.com .

Sobre a LeddarTech

A LeddarTech é líder em plataformas de detecção ambiental para veículos autônomos e sistemas avançados de assistência ao motorista. Fundada em 2007, a LeddarTech evoluiu, tornando-se uma empresa abrangente de sensoriamento ambiental completo, permitindo que os clientes resolvam desafios essenciais de sensoriamento e percepção em toda a cadeia de valor dos segmentos do mercado automotivo e de mobilidade. Com sua plataforma de percepção e fusão de sensores LeddarVision™ e sua solução de desenvolvimento LiDAR rentável, escalonável e versátil para LiDARs de estado sólido de grau automotivo com base na LeddarEngine™, a LeddarTech permite que integradores de sistemas automotivos de Nível 1- 2 possam desenvolver soluções de detecção de pilha completa para nível de autonomia 1 a 5. Essas soluções são implantadas ativamente em shuttles autônomos, caminhões, ônibus, veículos de entrega, cidades/fábricas inteligentes, e aplicativos robotaxi. A empresa é responsável por muitas inovações de aplicações com sensor remoto automotivos e de mobilidade avançadas, com mais de 95 tecnologias ADAS aprimoradas patenteadas (concedidas ou pendentes), e capacidade de condução autônoma.

Para mais informação sobre a LeddarTech, visite www.leddartech.com e LinkedIn , Twitter , Facebook , e YouTube.

Contato:

Daniel Aitken, Vice-Presidente, Gestão Global de Marketing, Comunicações e Produtos, LeddarTech Inc.

Tel.: + 1-418-653-9000 ramal 232

daniel.aitken@leddartech.com

Os logotipos Leddar, LeddarTech, LeddarEngine, LeddarVision, LeddarSP, LeddarCore, VAYADrive, VayaVision, e afins são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da LeddarTech Inc. e suas subsidiárias. Todas as outras marcas e nomes de produtos são ou podem ser marcas comerciais ou marcas comerciais registradas usadas para identificar produtos ou serviços de seus respectivos proprietários.

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d8beb2b1-0c48-446f-8126-192e9a3cba2a/pt