LeddarTech®和OSRAM宣布签署长期协议，由LeddarTech为OSRAM 的PERCEPT™ LiDAR平台中提供业界领先的LiDAR硬件和软件组件。

LeddarTech®和OSRAM宣布签署长期协议，由LeddarTech为OSRAM 的PERCEPT™ LiDAR平台中提供业界领先的LiDAR硬件和软件组件。

魁北克市和德国慕尼黑, Jan. 21, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 1-5级ADAS和AD传感技术全球领先企业 LeddarTech ®和汽车照明和激光系统全球领先企业OSRAM非常高兴地宣布，双方已签署一项长期协议。LeddarTech将为OSRAM 的PERCEPT™ LiDAR平台 提供业界领先的LiDAR硬件和软件组件。



PERCEPT LiDAR平台是首款柔性固态LiDAR平台，以产业化和汽车行业资质要求为设计关注点。OSRAM作为二级供应商的角色十分明确，其目标是为原始设备制造商、一级供应商和系统集成商提供一个可根据特定应用进行调整的中远程平台。

此项合作的目标是为行业提供首款汽车级ADAS，并最终以大众市场价格提供完全自动驾驶系统。

“2017年初， OSRAM认识到LeddarTech基于独特软件和硬件组件的LiDAR技术方法具有良好的发展前景，因此投资了7000万美元成为主要股东，”OSRAM Licht AG首席执行官Olaf Berlien博士表示。“自那以后，我们又承诺追加超过7000万美元用于LiDAR产品开发，使得OSRAM能够为一级供应商和原始设备制造商提供满足其大规模部署成本和性能要求的LiDAR解决方案。”

OSRAM的PERCEPT LiDAR集成了LeddarTech的 LeddarEngine™ 技术。这种技术由一系列满足ISO26262标准的高度集成片上系统和相关激光雷达测量软件组成，可大大降低系统成本并缩短开发时间。PERCEPT LiDAR平台与OSRAM的激光产品、光学模块设计和产业化专业知识相结合，是目前用途最广、性能最强的LiDAR，其成本水平使集成LiDAR的ADAS系统批量部署成为可能。

OSRAM和LeddarTech还将合作提供感知软件解决方案，利用PERCEPT LiDAR提供增强型3D环境模型。这些解决方案将以LeddarTech的感知技术为基础，包括原始数据传感器融合。通过融合具有成本效益的LiDAR、摄像头和雷达，并采取较低的整体系统计算能力，该技术还可提供增强的成本效益型ADAS系统。

“OSRAM是世界上最受推崇和迄今为止规模最大的照明汽车供应商之一，获得他们的合作承诺令LeddarTech深感荣幸。OSRAM利用PERCEPT LiDAR平台向所有主要OEM进行销售的实力将给汽车行业带来改变并使ADAS系统的大规模部署成为可能，从而实现安全性大幅增强且显著提升的用户体验，” LeddarTech首席执行官Charles Boulanger先生表示， “OSRAM是最受推崇的汽车光学系统供应商之一，并将成为汽车LiDAR解决方案的一家领先供应商。” Boulanger先生继续说道：“LeddarTech在LiDAR、传感器融合和感知技术方面的专业知识，加上OSRAM的产业化能力及在提供高度可靠和高质量汽车模块方面的往绩，必将打造出行业成功合作的典范。” Boulanger先生总结道，在LeddarTech等技术供应商的支持下，他相信一级汽车系统供应商将在LiDAR传感系统市场中占据主导地位，正如在雷达和其他传感平台领域一样。

关于OSRAM

OSRAM总部位于慕尼黑，是一家全球领先的高科技企业，拥有超过110年的历史。该公司主要专注于半导体技术，其产品广泛用于从虚拟现实到自动驾驶、从智能手机到建筑和城市智能联网照明解决方案的各种应用。OSRAM利用光的无限可能来提升个人和社区生活质量。OSRAM的创新不仅让世界各地的人们获得更加清晰的视野，还让人们能够更好地交流、出行、工作和生活。截至2020财年末（9月30日），OSRAM在全球拥有大约2.1万名员工，持续经营所得收入约30亿欧元。该公司在法兰克福和慕尼黑证券交易所上市（ISIN: DE000LED4000；WKN：LED 400；交易代码：OSR）。更多信息请访问 www.osram.com 。

关于LeddarTech

LeddarTech是自动驾驶车辆和高级驾驶辅助系统环境感应平台领域的领先企业。LeddarTech成立于2007年，帮助客户解决汽车和出行细分市场整个价值链上的关键感应和感知挑战，现已发展成为一家综合性的端到端环境感应公司。凭借其LeddarVision™传感器融合和感知平台及其基于LeddarEngine™的面向汽车级固态LiDAR的高性价比、可扩展和多功能LiDAR开发解决方案，LeddarTech让1-2级汽车系统集成商能够开发针对1至5级自动驾驶的全堆栈传感解决方案。这些解决方案积极部署在自动驾驶班车、卡车、巴士、货运车、智能城市/工厂和机器人出租车应用中。公司为尖端汽车和出行遥感应用提供了多项创新，拥有超过95项专利技术（已授予或申请中），提升了ADAS及自动驾驶性能。

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Daniel Aitken，LeddarTech Inc.全球营销、传播与产品管理副总裁

电话：+ 1-418-653-9000 分机：232

daniel.aitken@leddartech.com

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