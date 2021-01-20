魁北克市和德國慕尼黑, Jan. 21, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech ® 是第 1 級至第 5 級高級駕駛員輔助系統 (ADAS) 及無人駕駛 (AD) 感應技術領域的全球領導者，與汽車照明和激光系統領域的全球領導者 ORAM 欣然宣佈已簽署長期協議。LeddarTech 將為 OSRAM 的 PERCEPT™ LiDAR 平台 提供其業界領先的 LiDAR 硬件和軟件組件。



PERCEPT LiDAR 平台是首個嚴格致力工業化和汽車認證的靈活固態 LiDAR 平台。OSRAM 充當明確的第 2 級角色，希望為 OEM、第 1 級和系統整合商提供適合其特定應用的中遠程平台。

這項合作夥伴關係旨在以大眾市場價格提供業界首個汽車級的 ADAS 及最終完全無人駕駛的系統。

OSRAM Licht AG 行政總裁 Olaf Berlien 博士表示：「2017 年初， OSRAM 認可 LeddarTech 基於獨特軟件和硬件組件的前景技術 LiDAR 方法，因此投資了 7,000 萬美元成為大股東。從那時起，我們就在開發 LiDAR 產品方面投入了超過 7,000 多萬美元，這使 OSRAM 能夠為第 1 級和 OEM 提供 LiDAR 解決方案，以滿足他們對大規模部署的成本和性能要求。」

OSRAM 的 PERCEPT LiDAR 整合 LeddarTech 的 LeddarEngine™ ，這由一系列高度整合的系統晶片和相關的 LiDAR 測量軟件組成，而這些軟件獲得 ISO 26262 認證，顯著降低系統成本和縮短開發時間。結合 OSRAM 的激光產品及光學模組設計和工業化專業知識，PERCEPT LiDAR 平台是市面上用途最廣和性能最高的 LiDAR，其成本可實現大規模部署 LiDAR 與 ADAS 系統的整合。

OSRAM 和 LeddarTech 還將攜手提供使用 PERCEPT LiDAR 實現進階 3D 環境模型的感知軟件解決方案。這些解決方案將基於 LeddarTech 的感知技術，包括原始數據感應器融合。這項技術透過將具有成本效益的 LiDAR、相機和雷達與更低的總體系統運算能力融合，進一步協助提供增強及具有成本效益的 ADAS 系統。

LeddarTech 行政總裁 Charles Boulanger 先生表示：「OSRAM 是全球最備受尊崇及至今最大的汽車照明供應商之一，LeddarTech 對其所展示的承諾感到榮幸。OSRAM 透過 PERCEPT LiDAR 平台銷售給各主要 OEM 的業務將改變汽車行業，並可實現大規模部署 ADAS 系統，從而提供更安全和大幅改善的用戶體驗。ORAM 是光學系統領域最備受尊崇的汽車供應商之一，將有望成為汽車 LiDAR 解決方案的領先供應商之一。」 Boulanger 先生繼續說：「LeddarTech 在 LiDAR、感應器融合和感知技術方面的專業知識，與 OSRAM 的工業化能力及其在提供高度可靠和優質汽車模組方面的往績相結合，注定成為業界成功合作夥伴關係的典範。」 Boulanger 先生總結說，他相信在 LeddarTech 等技術供應商的支援下，第 1 級汽車供應商將像在雷達和其他感應平台上一樣，在 LiDAR 感應系統市場上佔據主導地位。

關於 OSRAM

總部位於慕尼黑的 OSRAM 是一家領先的全球高科技公司，有 110 多年歷史。其產品主要基於半導體技術，可用於從虛擬現實到自動駕駛，以及從智能手機到建築物和城市的智能和聯網照明解決方案等各種應用。OSRAM 利用光的無限可能性來改善個人和社區的生活質素。OSRAM 的創新不僅可讓世界各地的人看得更好，還可以溝通、出行、工作和生活得更好。截至 2020 財政年度末（9 月 30 日），OSRAM 在全球擁有約 21,000 名員工，並從持續活動中創造了約 30 億歐元的收入。公司在法蘭克福和慕尼黑的股票交易所（ISIN: DE000LED4000；WKN: LED 400；交易代碼：OSR）上市。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.osram.com。

關於 LeddarTech

LeddarTech 是無人駕駛汽車及高級駕駛員輔助系統的環境感應平台的領導者。LeddarTech 成立於 2007 年，已發展成為一家全面的端對端環境感應公司，其客戶可以解決汽車及移動市場整個價值鏈中關鍵的感應以及感知挑戰。憑藉其 LeddarVision™ 感應器融合及感知平台及其符合成本效益、可擴展及多功能的 LiDAR 開發解決方案，用於基於 LeddarEngine™ 的汽車級固態 LiDAR，LeddarTech 讓 1-2 級汽車系統整合器能夠為自主 1 至 5 級開發全堆棧感應解決方案。這些解決方案已積極在無人駕駛穿梭巴士、巴士、運輸車輛、智能城市／工廠及無人駕駛的士應用中部署。我們公司負責尖端的流動遙控應用程式等多項創新，其超過 95 項的專利技術（已授予或申請中）提高 ADAS 及無人駕駛能力。

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Daniel Aitken，LeddarTech Inc. 全球營銷、傳訊及產品管理副總裁

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電郵：daniel.aitken@leddartech.com

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