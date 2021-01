CHICAGO (États-Unis), 20 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- PureCircle et Almendra sont parvenus à un règlement amiable de leur litige sur des brevets américains concernant les produits Steviarome® d'Almendra, ainsi que leur usage.

Le 31 décembre 2020, PureCircle et Almendra ont résolu leur différend à l'amiable en rejetant l'ensemble des réclamations et recours ultérieurs.

Dans le cadre de ce règlement, Almendra a signé un accord de licence avec PureCircle qui autorise Almendra à continuer de commercialiser ses ingrédients aromatiques Steviarome® dans le monde entier. Toutes les autres modalités de l'accord demeurent confidentielles.

Demandes de renseignements :

Jackson Pillow, responsables des communications de PureCircle

E-mail : Jackson.Pillow@purecircle.com

Tél. : +1 (630) 256 8394

Kimberly Hunter, Directrice financière d'Almendra

E-mail : Kimberly.H@almendra.com

Tél. : +1 (708) 926-5403

À propos de PureCircle

PureCircle est le premier producteur et innovateur d'édulcorants et modificateurs de saveurs à base de stévia pour l'industrie mondiale des aliments et boissons. PureCircle allie des opérations de recherche et développement de pointe à une intégration verticale totale, depuis la culture jusqu'à la production d'édulcorants délicieux, innovants et de haute qualité à base de stévia.

L'entreprise collabore avec des agriculteurs cultivant ses propres variétés de stévia, ainsi qu'avec des entreprises du secteur des aliments et boissons qui cherchent à améliorer leurs formules sans calorie ou basses calories à l'aide d'édulcorants issus de plantes sans OGM.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site : www.purecircle.com

À propos d'Almendra

Almendra est une enterprise privée spécialisée dans les édulcorants et ingrédients aromatiques naturels, axée sur les besoins en solutions savoureuses, écologiques et naturelles pour l'industrie des aliments et boissons.

L'esprit collaboratif, l'innovation, la propriété intellectuelle et le savoir-faire de la société lui permettent de mettre au point des solutions édulcorantes à la pointe de l'industrie et de proposer des saveurs dotées de propriétés modulatrices qui répondent aux défis organoleptiques complexes des aliments et boissons à teneur réduite en sucre.

Implantée à Singapour, la société Almendra fabrique ses produits en Thaïlande et les commercialise dans le monde entier.

Pour plus d'informations sur Almendra, consultez le site www.almendra.com .