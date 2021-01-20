芝加哥, Jan. 21, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- PureCircle与Almendra在有关Almendra的Steviarome®产品及其使用的美国专利纠纷案中达成友好和解。



截至2020年12月31日，PureCircle和Almendra自愿就该诉讼案达成和解，所有索赔和反索赔就此取消。

作为和解协议的一部分，Almendra与PureCircle签署了许可协议，使Almendra可以继续在全球范围内销售其Steviarome®调味料。该协议的所有其他条款仍然保密。

相关咨询：

Jackson Pillow，PureCircle传播经理

电子邮箱： Jackson.Pillow@purecircle.com

电话：+1 (630) 256 8394

Kimberly Hunter，Almendra首席财务官

电子邮箱： Kimberly.H@almendra.com

电话：+1 (708) 926-5403

关于PureCircle

PureCircle是全球饮料和食品行业中美味甜菊甜味剂和风味改良剂的领先生产商和创新者。PureCircle将实现先进研发与从农场到质量高、风味佳的创新甜菊成分垂直领域全面一体化相结合。

该公司与种植其专有甜菊品种的农户以及寻求使用植物性非转基因成分改善其低热量和无热量配方的食品和饮料公司合作。

若需了解更多信息，请访问 www.purecircle.com 。

关于Almendra

Almendra是一家私有天然甜味剂和调味料公司，致力于满足食品和饮料行业对天然、“清洁标签”解决方案的需求。

该公司的团队合作、创新、知识产权和专有技术使其能够开发行业领先的甜味解决方案，并提供具有可调节特性的调味品，解决低糖食品和饮料复杂的口味挑战。

Almendra总部位于新加坡，其产品在泰国制造，面向全球客户销售。