Louvain-la-Neuve, Belgique, le 21 Janvier 2021 - IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT), le premier fournisseur mondial de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, publie aujourd’hui une revue de ses activités en prévision de la publication des résultats annuels de la Société le 25 mars 2021.

IBA présentera des résultats solides avec un REBIT positif ainsi qu’un résultat net positif pour l’année 2020.

L’accord d’EUR 100 millions signé avec CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. (CGNNT) en août impactera favorablement les résultats annuels d’IBA. La Société a reçu un deuxième paiement d’EUR 30 millions qui, selon les termes de l’accord avec CGNNT, était dû avant la fin de l’année. IBA a encaissé un total d’EUR 50 millions à ce jour.

IBA présentera une position de trésorerie nette (non-auditée) d’EUR 65 millions, procurant aux activités une stabilité significative en vue d’avancer sur les objectifs stratégiques.

Après un exercice 2019 record, la division Autres Accélérateurs a de nouveau eu une bonne année avec un total de 17 systèmes pris en commande. La plupart de ces commandes (12) ont été signées au cours du deuxième semestre, ce qui confirme une nette reprise du marché après un premier semestre plus lent suite à la pandémie COVID-19.

La division Dosimétrie a également bien résisté en ne subissant que légèrement l’impact négatif de la crise COVID-19. Son carnet de commandes est 10% supérieur à celui de 2019.

Par ailleurs, IBA fournit les informations de marché suivantes.

Suite à un appel d’offres du National Cancer Center (NCC) Korea, IBA a signé récemment un contrat pour une solution Proteus ® ONE*. NCC Korea est déjà un client d’IBA avec une solution Proteus ® PLUS* configurée avec trois salles de traitement opérationnelles depuis 2007. L’acompte de ce nouveau contrat est attendu dans les prochaines semaines.

Olivier Legrain, Chief Executive Officer d’IBA, a commenté : « Bien que l’environnement mondial continue de comporter de nombreux défis, je suis fier de la résilience démontrée dans toutes les lignes d’activités d’IBA. Nous avions identifié la Chine et les régions aux alentours comme stratégiquement importantes pour la Société. La tendance se poursuit avec les discussions en cours pour une solution multisalles Proteus®PLUS en Chine qui fait suite à l’accord important conclu avec CGNNT, ainsi que la commande d’une solution multisalles Proteus®PLUS au Sichuan. Ces deux dernières transactions ont été finalisées au cours du troisième trimestre 2020. »

« D’autres régions ont inévitablement été impactées par le ralentissement des installations de systèmes de Protonthérapie et Autres Accélérateurs. En ce qui concerne les Services, tous les centres de protonthérapie sont restés opérationnels et ont continué à traiter des patients durant la crise, soutenant la croissance de cette ligne de revenus. Par ailleurs, les prises de commandes dans toutes les divisions sont nombreuses et nous donnent une bonne visibilité sur la croissance à venir. Notre position de trésorerie est plus forte que jamais et nous donne des bases solides pour innover tout en renforçant notre résilience. »

Calendrier Financier

Résultats annuels 2020 25 mars 2021

Déclaration Intermédiaire Premier Trimestre 2021 20 mai 2021

Résultats Premier Semestre 2021 25 août 2021

Déclaration Intermédiaire Troisième Trimestre 2021 18 novembre 2021

À propos d'IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est une société de technologies médicales spécialisée dans le développement de solutions innovantes et intégrées pour le diagnostic et le traitement du cancer. IBA est le leader mondial en protonthérapie, la forme de radiothérapie la plus avancée à ce jour. IBA adapte ses solutions de protonthérapie aux besoins des clients grâce à une gamme complète allant de centres de protonthérapie multisalles aux systèmes compacts, composés d’une salle de traitement. IBA développe également des solutions de dosimétrie pour la radiothérapie et la radiologie, ainsi que des accélérateurs de particules pour des applications médicales et industrielles.

Avec son siège social situé en Belgique, IBA emploie plus de 1500 personnes dans le monde et installe ses systèmes partout dans le monde, en Europe, aux États-Unis et dans les pays émergents.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA : Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB).

Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

*Proteus®ONE et Proteus®PLUS sont des marques déposées de Proteus 235

