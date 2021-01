HUHTAMÄKI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 21.1.2021 KLO 9.00

Huhtamäki investoi uuteen moderniin tuotantoyksikköön Malesiassa

Maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja Huhtamaki investoi uuteen tuotantolaitokseen Malesiassa. Yhtiö siirtää tuotantonsa Penangista Malesian pääkaupunkiseudulla Selangorin osavaltiossa sijaitsevaan Port Klangiin palvellakseen paremmin asiakkaitaan ja vastatakseen toimialan kasvuun Kaakkois-Aasiassa. Uuden tuotantolaitoksen odotetaan olevan täysin toimintavalmis vuoden 2021 toisen vuosineljänneksen loppuun mennessä.

"Investoimalla maailmanluokan tuotantolaitokseen Malesiassa luomme pohjaa tulevaisuuden kasvulle Kaakkois-Aasiassa. Uuden tuotantoyksikön sijainti on strategisesti hyvä, sillä se on lähellä avainasiakkaitamme ja siitä on hyvät logistiset yhteydet naapurimaihin. Tuotannon siirtäminen on meille myös hyvä tilaisuus modernisoida tuotantolaitteitamme sekä lisätä automaatiota tehokkuuden parantamiseksi. Uudessa yksikössä keskitytään aluksi nykyisen lailla kartonkipikarien valmistukseen. Kasvun myötä pystymme kuitenkin laajentamaan tuotevalikoimaa sekä ottamaan käyttöön uusia kestävän kehityksen mukaisia paperipohjaisia ​​teknologioita ja hyödyntämään maailmanlaajuista pakkausosaamistamme”, sanoo Eric Le Lay, Fiber Foodservice EAO -segmentin johtaja.

Kokonaisinvestoinnin arvo, mukaan lukien infrastruktuurin parannukset sekä koneinvestoinnit ja asennukset, on noin 10 miljoonaa euroa. Suurin osa investoinnista tehdään vuoden 2021 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Huhtamäen nykyiselle henkilöstölle Malesiassa, noin 150 työntekijälle, tarjotaan mahdollisuus siirtyä uuteen yksikköön.

Huhtamäestä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja, joka mahdollistaa hyvinvointia ja sujuvaa arkea kuluttajille ympäri maailmaa. Innovatiiviset tuotteemme suojaavat noutoruokaa ja elintarvikkeita, varmistaen niiden hygieenisyyden ja turvallisuuden, sekä ehkäisevät ruokahävikkiä. Toimimme kaikessa kestävää kehitystä edistäen. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon ja suunnittelemaan kaikki tuotteemme kierrätettäviksi, kompostoitaviksi tai uudelleenkäytettäviksi vuoteen 2030 mennessä.

Olemme mukana UN Global Compact -yritysvastuualoitteessa ja vuonna 2020 MSCI ESG Ratings antoi meille A-luokituksen asteikolla AAA ─ CCC. Tehdäksemme osamme ilmastonmuutoksen torjumiseksi olemme sitoutuneet asettamaan Science Based Targets ‑aloitteen hyväksymät tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet. EcoVadis on myöntänyt Huhtamäelle hopeatason tunnustuksen vastuullisuustyöstämme.