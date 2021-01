Communiqué de presse

Rueil-Malmaison, le 21 janvier 2021

VINCI Immobilier finalise l’acquisition d’Urbat Promotion

VINCI Immobilier annonce l’acquisition de 50,1 % du capital d’Urbat Promotion, promoteur immobilier spécialisé dans la construction de logements dans le sud de la France, portant ainsi sa participation au capital de la société à 100 %*.

L’acquisition d’Urbat Promotion permet à VINCI Immobilier, à travers un opérateur performant sur son territoire, de se doter d’une marque reconnue sur le segment des logements à prix accessibles.

Les actionnaires cédants d’Urbat Promotion avaient souhaité adosser la société à un acteur majeur de la promotion immobilière en France, lequel entend conserver la marque afin de la pérenniser et de la développer.

*VINCI Immobilier était entré au capital d’Urbat Promotion, à hauteur de 49,9 %, en janvier 2019.

À propos de VINCI

VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions et du contracting, employant 222 000 collaborateurs dans une centaine de pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale et va au-delà de ses résultats économiques, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com

À propos d'Urbat Promotion

Urbat Promotion, promoteur immobilier indépendant, créé par Alain Clausel en 1975 à Montpellier est un acteur reconnu de la construction de logements dans le sud de la France grâce à ses cinq agences situées à Toulouse, Montpellier, Lyon, Marseille et Toulon. Urbat Promotion compte 146 collaborateurs et a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 144 millions d'euros. www.urbat.com

Contact presse

Service de presse VINCI

Tél. : +33 (0)1 47 16 31 82

media.relations@vinci.com

