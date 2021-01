REXEL RENFORCE SON COMITE EXECUTIF





Rexel annonce la nomination de Thomas Moreau, Président de Rexel France, et de Guillaume Dubrule, Directeur des achats et de la politique fournisseurs Groupe, au sein de son Comité exécutif. La représentation de cette zone géographique et de cette responsabilité fonctionnelle, contributrices majeures au développement de l’entreprise, viendront enrichir l’équipe de Direction de la vision innovante de talents menant avec succès la transformation des activités du Groupe. Renforcé de ces nouveaux atouts, Rexel continuera à construire, de manière ambitieuse, le futur de la distribution électrique.

·Thomas Moreau est Président de Rexel France depuis octobre 2019.

Dans cette fonction, il pilote le développement et la transformation d’une des plus importantes filiales du Groupe, Rexel France.

Thomas Moreau occupait auparavant le poste de Directeur Commercial de Rexel France et de ses filiales. Il a rejoint Rexel en 2017, après quinze années dans des fonctions variées au sein de Schneider Electric dont il était devenu Vice-Président Stratégie commerciale France en 2014.

Agé de 43 ans, Thomas Moreau est diplômé de l’EDHEC Business School et de Paris II Panthéon Assas.

·Guillaume Dubrule est Directeur des achats et de la politique fournisseurs depuis janvier 2021.

Il a rejoint Rexel en 2019 et acquis, en tant qu’attaché du Directeur Général, une connaissance fine des problématiques opérationnelles et stratégiques du Groupe. Il a contribué à la montée en puissance de l’intelligence artificielle chez Rexel ainsi qu’à l’évolution des relations fournisseurs dans un monde digital.

Avant de rejoindre Rexel, Guillaume Dubrule a commencé sa carrière dans le conseil en stratégie au bureau parisien du Boston Consulting Group. Il y a notamment travaillé sur la définition de stratégies d’entreprises, la convergence de systèmes IT, l’optimisation de coûts ou la structuration organisationnelle.

Agé de 28 ans, Guillaume Dubrule est diplômé de l’Ecole Polytechnique et de HEC Paris.

Patrick Berard, Directeur Général de Rexel a déclaré :

« Je suis très heureux d’accueillir Thomas Moreau et Guillaume Dubrule dans le Comité exécutif de Rexel. Leur expérience et leur engagement, dans la transformation digitale de la filiale historique et de l’ensemble du Groupe, contribueront à amplifier l’esprit d’innovation et à impulser la mise en œuvre de la stratégie de Rexel. Je leur souhaite le meilleur et suis convaincu de leur réussite dans les projets à venir.

Je remercie chaleureusement José Prétot pour son travail de consolidation des relations avec nos partenaires fournisseurs, qui permet aujourd’hui au Groupe de disposer de bases solides pour cette dimension essentielle de notre activité. »

Le nouveau Comité exécutif se compose désormais de 10 membres, rattachés à Patrick Berard, Directeur Général de Rexel :

Managers opérationnels pays / zone :

Jeff Baker – Directeur Général et Vice-Président (SVP) Rexel USA ;

Pierre Benoît – Directeur Général Royaume-Uni / Irlande - Benelux ;

Roger Little – Directeur Général Canada ;

Thomas Moreau – Président de Rexel France ;

Nathalie Wright – Directrice Générale Pays Nordiques (Suède, Finlande, Norvège).

Managers fonctionnels :

Luc Dallery – Directeur des Ressources Humaines et de la Communication Groupe ;

Laurent Delabarre – Directeur Financier Groupe ;

Guillaume Dubrule – Directeur des achats et de la politique fournisseurs Groupe ;

Sébastien Thierry – Secrétaire Général ;

Nathalie Wright – Directrice Digital & IT Transformation Groupe.

.

AU SUJET DU GROUPE REXEL

Rexel, expert mondial de la distribution professionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l’énergie, est présent sur trois marchés : résidentiel, tertiaire et industriel. Le Groupe accompagne ses clients pour leur permettre de gérer au mieux leurs activités en leur offrant une gamme adaptée et évolutive de produits et services de maîtrise de l’énergie pour la construction, la rénovation, la production et la maintenance.

Présent dans 26 pays, à travers un réseau de plus de 1 900 agences, Rexel compte près de 26 000 collaborateurs. Son chiffre d'affaires a atteint 13,74 milliards d’euros en 2019.

Rexel est coté sur le marché Eurolist d’Euronext Paris (compartiment A, symbole RXL, code ISIN FR0010451203) et figure dans les indices suivants : SBF 120, CAC Mid 100, CAC AllTrade, CAC AllShares, FTSE EuroMid, STOXX600. Rexel fait également partie des indices ISR suivants : FTSE4Good, Euronext Vigeo Europe 120, Dow Jones Sustainability Index Europe et STOXX® Global ESG Environmental Leaders, grâce à sa performance en matière de responsabilité sociale d’entreprise. Rexel est sur la « Climate A- List » du CDP.

Pour plus d’information : www.rexel.com





