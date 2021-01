OTTAWA, 21 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp. (« HEXO », ou la « Société ») (TSX : HEXO ; NYSE : HEXO) est heureuse d'annoncer qu'à l'issue d'un processus de deux ans, sa marque Powered by HEXO a été enregistrée auprès de l'Office de la propriété intellectuelle de l'Union européenne.



« L'obtention du statut de marque déposée dans l'UE vient renforcer la poursuite de notre stratégie Powered by HEXO et la valeur globale de notre marque », a déclaré Sébastien St-Louis, PDG et co-fondateur de HEXO. « Cela inclut le soutien, s'ils choisissent de pénétrer le marché européen, à nos partenaires de coentreprises existantes, ainsi qu'à d'autres partenaires potentiels de produits de consommation courante autres que les boissons, avec lesquels des discussions sont en cours ».

Powered by HEXO allie les technologies et la recherche de pointe, l’expertise en matière de réglementation et des ingrédients de qualité supérieure à la connaissance poussée des produits et des consommateurs et à des réseaux de distribution mondiale bien établis. Évolutive et constante, Powered by HEXO est la qualité reconnue à l’origine des produits primés.

À propos d’HEXO

HEXO Corp est une entreprise primée de biens de consommation qui crée et distribue des produits innovateurs de cannabis destinés au marché international du cannabis. La Société dessert le marché canadien du cannabis destiné aux adultes avec ses marques HEXO Cannabis, Up Cannabis et Original Stash, ainsi que le marché thérapeutique avec HEXO cannabis médical. Pour plus d’informations, consultez le site www.hexocorp.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives et des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (« énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines attentes et hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes connus et inconnus et à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, la performance et les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui y sont anticipés. Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être interprétés comme des garanties de performance ou de résultats futurs. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse. La Société décline toute intention ou obligation, sauf dans la mesure où ce serait exigé par la loi, de mettre à jour ou de réviser l’un ou l’autre des énoncés prospectifs à la suite de nouvelles informations ou d’événements futurs, ou pour toute autre raison.

Relations avec les investisseurs :

invest@HEXO.com

www.hexocorp.com