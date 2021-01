January 21, 2021 07:31 ET

Havila Shipping har inngått kontrakt med Nexans Norway AS for subsea fartøyet Havila Phoenix.

Kontrakten er for en fast periode på 90 dager med opsjonsperioder opptil 90 dager.

Oppstart er planlagt til April 2021.

Kontakt:

Adm dir Njål Sævik, +47 909 35 722

Finansdir Arne Johan Dale, +47 909 87 706

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12