MONTREAL, 21 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) et MEDTEQ+ sont fiers d’annoncer un nouveau partenariat avec l’Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill (IR-CUSM), MIMs et Caprion-HistoGeneX, leaders dans la recherche sur le cancer, l’intelligence artificielle et les sciences biomédicales, afin d’augmenter les taux de survie des patients atteints d’un cancer colorectal de stade IV.



Une équipe de recherche, dirigée par le Dr Peter Metrakos, chef du programme de recherche sur le cancer à l’Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill (IR-CUSM) et professeur de chirurgie à l’Université McGill, prévoit utiliser l’intelligence artificielle (IA) pour améliorer le taux de survie des patients atteints d’un cancer colorectal de stade IV. Le cancer colorectal de stade IV est incroyablement mortel, avec un taux de survie sur cinq ans de seulement 12 %. Il s’agit du deuxième cancer le plus répandu au Canada et il est responsable de plus de décès que le cancer du sein ou de la prostate. Le Dr Metrakos et ses collègues internationaux ont découvert en 2016 que les métastases hépatiques du cancer colorectal cooptent parfois les vaisseaux sanguins existants. Suite à cette découverte, le Dr Metrakos s’est tourné vers la médecine personnalisée pour s’assurer que chaque patient reçoive le meilleur traitement pour sa condition spécifique.

« Le programme de recherche sur le cancer de l’IR-CUSM accueille certains des meilleurs scientifiques du Canada, dont le Dr Metrakos, » déclare le Dr Miguel Burnier, directeur exécutif et scientifique en chef par intérim de l’IR-CUSM. « La médecine personnalisée est la prochaine étape pour mettre fin au cancer en tant que maladie mortelle. »

Grâce aux techniques de biopsie liquide, les docteurs Metrakos et Lazaris, avec leur équipe, aideront à séparer l’ADN, l’ARN, les protéines et les autres éléments constitutifs du sang, afin d’identifier ceux qui sont associés au cancer d’un patient. Ces données anonymes essentielles seront enregistrées pour chaque patient. MIMs, une société d’IA basée à Montréal, utilisera son programme d’IA de pointe pour identifier les tendances et les caractéristiques des données recueillies à partir d’échantillons de sang de chaque patient, ce qui est essentiel pour un traitement personnalisé et une meilleure survie. L’espoir est d’établir une signature à partir de ces riches données pour déterminer quels patients ne répondront pas au traitement standard et ainsi enclencher rapidement des plans de traitement alternatifs. Cette signature sera ensuite développée en un test clinique, en collaboration avec Caprion-HistoGeneX.

Ce projet novateur est possible, en partie, grâce à la générosité des donateurs. Dans ce cas spécifique, le financement du Dr Metrakos est assuré par de généreux dons à la Fondation du CUSM. Reconnaissant le potentiel de cet important projet de recherche sur le cancer, MEDTEQ+, financé par le ministère de l’Économie et de l’Innovation, a accepté de fournir des fonds de contrepartie pour les investissements et les dons reçus de l’industrie. Ce processus permet d’égaler les dons des donateurs à trois reprises. Avec plus de 26 000 Canadiens diagnostiqués d’un cancer colorectal chaque année, ce projet pourrait toucher des millions de vies, des patients en cours de traitement du cancer autant que leurs familles, amis et collègues.

« Ce partenariat exceptionnel entre les leaders de leurs domaines respectifs permettra d’accélérer encore la recherche contre le cancer. Nous sommes convaincus que l’intelligence artificielle apportera une énorme valeur ajoutée pour l’amélioration du traitement des patients atteints d’un cancer de stade IV », déclare Diane Côté, PDG de MEDTEQ+. « MEDTEQ+ a toujours favorisé le développement collaboratif des innovations en exploitant de nouvelles technologies concrètes, telles que l’intelligence artificielle sous plusieurs formes, et ce projet est un excellent exemple de notre approche. »

« Ce nouveau partenariat novateur démontre bien le leadership constant du Québec dans le domaine de l’intelligence artificielle appliquée aux soins de santé. Je suis convaincu que cette collaboration favorisera de nombreuses percées prometteuses dans le secteur des soins de santé, dans l’intérêt des patients du Québec, du Canada et du monde », a déclaré Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation du Québec.

« Nous sommes reconnaissants envers nos donateurs pour la confiance qu’ils accordent à des innovations médicales comme celle-ci », ajoute Julie Quenneville, présidente de la Fondation du CUSM. « Grâce à l’investissement de nos partenaires industriels et de MEDTEQ+, les dons dédiés à des projets comme celui-ci ont un impact trois fois plus important, les fonds offerts par nos donateurs nous permettent donc d’accomplir davantage de choses. »

À propos de la Fondation du Centre universitaire de santé McGill

La Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) recueille des fonds pour soutenir l’excellence des soins aux patients, de la recherche et de l’enseignement au Centre universitaire de santé McGill, l’un des principaux hôpitaux universitaires du Canada. La campagne Osez rêver : mettre fin au cancer permettra de recueillir 35 millions de dollars pour mettre fin au cancer, une maladie qui menace nos vies. Le cancer touche tout le monde, et les chercheurs de l’Institut de recherche du CUSM (IR-CUSM) s’efforcent de le détecter plus rapidement, de le comprendre jusque dans sa génétique, de découvrir ses faiblesses et d’empêcher qu’il ne fauche des vies. La biopsie liquide est l’une des principales priorités du programme de recherche sur le cancer de l’IR-CUSM, ainsi qu’une priorité de collecte de fonds importante.

À propos de l’IR-CUSM

L’Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill (IR-CUSM) est un centre de recherche biomédicale et de soins de santé de renommée mondiale. L’Institut, qui est affilié à la Faculté de médecine de l’Université McGill, incarne le moteur de recherche du Centre universitaire de santé McGill (CUSM), un centre hospitalier universitaire situé à Montréal, au Canada, qui a pour mandat de se concentrer sur les soins complexes au profit de sa communauté. L’IR-CUSM soutient plus de 420 chercheurs et près de 1 200 stagiaires de recherche qui se consacrent à un large éventail de recherches fondamentales et cliniques, ainsi que sur les résultats en santé au sein du site Glen et de l’Hôpital général de Montréal du CUSM. Ses installations de recherche offrent un environnement multidisciplinaire dynamique qui favorise la collaboration et tire parti des découvertes visant à améliorer la santé des patients tout au long de leur vie. L’IR-CUSM est soutenu en partie par le Fonds de recherche du Québec - Santé (FRQS).

À propos de MEDTEQ+

MEDTEQ+ est un consortium pancanadien pour la recherche industrielle et l’innovation dans le domaine des technologies médicales. Sa mission est d’accélérer le développement de solutions technologiques novatrices pour améliorer la santé et la qualité de vie des patients. MEDTEQ+ soutient leur validation et leur intégration dans le système de santé et leur impact, tant au niveau local que mondial, en réunissant les compétences complémentaires des partenaires industriels et universitaires, ainsi que celles des prestataires de soins de santé. MEDTEQ+ compte sur le soutien financier du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada (par l’entremise des Centres d’excellence en commercialisation et en recherche (CECR)), du secteur privé et de partenaires complémentaires pour favoriser les relations entre la recherche et l’industrie.

À propos de MIMs

My Intelligent Machines (MIMs) est une entreprise de logiciels en pleine expansion basée à Montréal et un leader de l’intelligence artificielle appliquée aux sciences de la vie au Canada. Elle fournit aux entreprises biopharmaceutiques et agrotechniques des logiciels d’intelligence artificielle permettant la modélisation de systèmes biologiques pour la stratification des populations, la découverte de cibles et de biomarqueurs, afin d’aider ces entreprises à développer une médecine et une agriculture plus efficaces et plus personnalisées. Les solutions MIMs sont actuellement utilisées dans différents domaines de la santé et de la biopharmacie tels que l’oncologie, l’immunologie et l’infectiologie.

À propos de Caprion - HistoGeneX

Caprion-HistoGeneX est un des principaux fournisseurs de services spécialisés en médecine de précision auprès de l’industrie biopharmaceutique, notamment pour le suivi immunitaire par cytométrie de flux et de masse, la spectrométrie de masse quantitative, le profilage moléculaire, ainsi que l’immunohistochimie quantitative. Grâce à ses plateformes intégrées, Caprion-HistoGeneX prend en charge l’ensemble du cycle de développement des médicaments, de la découverte aux essais cliniques. La société opère à l’échelle mondiale avec des laboratoires situés au Canada, aux États-Unis, en Belgique, au Royaume-Uni, en Australie et en Chine.

