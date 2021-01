The Conference Board of Canada

OTTAWA, 21 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Il ressort de l’étude réalisée par le Conference Board du Canada, en partenariat avec le Centre des Compétences futures, que l’acquisition de compétences sociales et affectives telles que la créativité et la résolution de problèmes, qui sont de plus en plus recherchées par les employeurs, ne figure pas parmi les priorités des établissements postsecondaires canadiens.



Dans cette étude, le Conference Board du Canada analyse les plans stratégiques des établissements postsecondaires canadiens et constate qu’un peu plus de la moitié mentionnent que les compétences sociales et affectives sont importantes dans le succès des étudiants.

« Ces constatations sont décevantes par rapport aux compétences que recherchent les employeurs aujourd’hui, déclare Michael Burt, vice-président du Conference Board du Canada. Ce qui est plus révélateur encore peut-être, c’est que seulement un plan stratégique sur cinq fait mention du développement de compétences sociales et affectives holistiques. Autrement dit, on continue de ne pas reconnaître dans les universités et collèges canadiens la place essentielle qu’occupent ces compétences dans l’apprentissage. »

Pour bien préparer les étudiants à réussir leur carrière professionnelle au XXIe siècle, les établissements postsecondaires canadiens doivent accorder plus de poids au développement des compétences sociales et affectives. Pour cela, les universités et collèges doivent traduire les priorités accordées à ces compétences en formation et évaluation appliquée.

« On reconnaît davantage le rôle des compétences sociales et affectives dans la main-d’œuvre actuelle, explique Pedro Barata, directeur général du Centre des Compétences futures. Il est encourageant de voir qu’un peu plus de la moitié des établissements postsecondaires canadiens reconnaissent ce type de compétences. Nous nous réjouissons à l’idée de travailler avec le secteur de l’éducation sur de nouvelles façons de progresser encore dans ce sens. »

Lorsque des collèges et universités mentionnent des compétences sociales et affectives particulières, ce sont généralement les mêmes que celles que recherchent les employeurs chez de nouveaux employés. C’est positif, car cela indique une concordance entre la demande des employeurs et les priorités des établissements postsecondaires.

Cependant, pour préparer les étudiants à réussir dans leur carrière, les universités et collèges canadiens doivent accorder plus de poids au développement des compétences sociales et affectives. Pour cela, ils doivent traduire les priorités accordées à ces compétences en formation et évaluation appliquées, recommandent le Conference Board du Canada et le Centre des Compétences futures.

