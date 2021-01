OTTAWA, 21 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Il y a maintenant plus de deux ans, le Canada devenait le premier pays du G20 à légaliser le cannabis à des fins récréatives et les produits du cannabis. Le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances (CCDUS) investit 1,8 million de dollars dans la recherche sur le cannabis non thérapeutique et les effets de la légalisation sur la santé et la sécurité publiques au pays. Avec l’appui financier de Santé Canada, le CCDUS finance 19 projets portant sur des sujets variés, allant de la légalisation du cannabis à la santé mentale, en passant par une comparaison entre les ventes de cannabis licite vs illicite.



Des données et des informations probantes sont nécessaires, à tous les niveaux de gouvernement, pour mieux encadrer les politiques et les réglementations sur le cannabis. Les projets de recherche retenus pour cette initiative du CCDUS portent aussi sur des populations particulières, notamment les Autochtones, les vétérans et les femmes enceintes et qui allaitent.

Chaque projet recevra jusqu’à 100 000 $ sur deux ans. La Commission de la santé mentale du Canada fournit aussi 100 000 $ pour appuyer les projets qui abordent spécifiquement la santé mentale, pour un investissement combiné de 1,8 M$.

« Ces projets nous aideront mieux comprendre le dossier du cannabis au Canada aujourd’hui. Les thèmes explorés sont nombreux, que ce soit la réglementation sur l’étiquetage des produits, les risques et possibles bienfaits du CBD et du THC ou les effets du cannabis sur la santé mentale. Les données générées par cette recherche permettront d’évaluer les répercussions qu’a eues la réglementation du cannabis depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur le cannabis en 2018 », a expliqué Rita Notarandrea, première dirigeante du CCDUS.

À la suite d’un appel de propositions lancé l’année dernière en vue d’étudier certains secteurs des politiques et de la recherche sur le cannabis, le CCDUS a eu recours à un comité indépendant et à un processus rigoureux d’examen par les pairs avant d’octroyer les fonds aux candidats retenus.

Dans le cadre de cette initiative, le CCDUS a créé le Répertoire de la recherche sur le cannabis au Canada, outil en ligne qui liste les activités de recherche en cours au Canada. Le CCDUS a aussi mis au point une carte interactive qui fournit aux chercheurs et au grand public de l’information à jour sur les réglementations provinciales et territoriales et les règlements municipaux en place.

Voir la liste des propositions retenues et des descriptions des projets.

