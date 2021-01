MONTRÉAL, 21 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) est fier d’annoncer aujourd’hui que la campagne 2021 de la Caisse de bienfaisance des employés et des retraités du CN (la Caisse de bienfaisance) a été en mesure de récolter une somme de plus de 2 M$ CA pour différents organismes sans but lucratif, et ce, dans un contexte où les besoins sont plus importants que jamais.



« Nous traversons une période sans précédent, et bien que les impacts de la pandémie actuelle soient nombreux, ils touchent particulièrement les plus vulnérables. Les membres du personnel et les retraités du CN ont été encore une fois d’une générosité incroyable et nous pouvons être fiers de la solidarité et de la compassion dont ont fait part, encore une fois cette année, l’ensemble des donateurs. »

Janet Drysdale, Vice-présidente Planification financière du CN et Coprésidente de la campagne annuelle



Plus de 500 organismes sans but lucratif œuvrant dans des domaines variés tels que la santé et recherche, le bien-être communautaire, le soutien à l’enfance ou bien l’aide humanitaire profiteront cette année de la générosité des membres du personnel actifs et retraités du CN.

La somme de 2M$ CA récoltée cette année inclut des contributions individuelles ainsi que des sommes recueillies par plus de 3 655 membres du personnel actif et retraités du CN ainsi que 510 collaborateurs externes lors d’activités de collecte de fonds. Ces activités incluent entre autres, le Défi CN des Anciens Canadiens, la course Terry Fox, le programme des Anges de Noël, les Besoins humanitaires au Liban et la Journée Jeans.

Fondée il y a plus de 50 ans et dirigée par des membres du personnel et des retraités du CN agissant au nom de leurs collègues, la Caisse de bienfaisance organise des activités de collecte de fonds et des campagnes annuelles destinées à appuyer divers organismes caritatifs au Canada. Au cours des dix dernières années, c’est plus de 19,1 M$ CA en dons qui ont été recueillis dans le but d’aider les gens dans le besoin. Au fil des ans, la Caisse est devenue l’une des plus importantes du genre au Canada et l’une de celles qui connaissent le plus de succès.

À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l’économie, aux clients et aux collectivités qu’il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. En tant que seul chemin de fer à relier les côtes est et ouest du Canada à l’extrémité sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 19 500 milles (31 382 km), le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l’égard des programmes de responsabilité sociale et de l’environnement.

Sources: