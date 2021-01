HAMILTON, Ontario, 21 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fabrication de prochaine génération Canada (NGen), l’organisation sectorielle qui dirige la Supergrappe de la fabrication de prochaine génération du Canada, a annoncé un financement de plus de 27 millions de dollars pour les projets gagnants dans le cadre de son Défi d'approvisionnement stratégique.

Le concours, qui s’est déroulé l’été dernier, lançait aux entreprises le défi de faire appel aux technologies de fabrication avancée pour développer un approvisionnement viable et concurrentiel de produits essentiels de fabrication canadienne qui peuvent être utilisés dans la lutte du Canada contre la COVID-19 et ultérieurement. La première ronde de financement soutient huit entreprises canadiennes et leurs partenaires de projet, représentant un investissement combiné total de près de 60 millions de dollars pour poursuivre des projets de fabrication avancée.

« Ces projets ne sont pas simplement des investissements dans des produits pour répondre à la pandémie, soutient Jayson Myers, directeur général de NGen. Ce sont des investissements dans des procédés et des technologies de fabrication avancée qui aideront à répondre aux besoins immédiats créés par la COVID-19, tout en mettant en place un approvisionnement intérieur viable, concurrentiel sur le plan mondial et économique qui être appliqué aux besoins de l’industrie après la pandémie. »

« Les demandes suscitées par la COVID-19 ont souligné l’importance de comprendre les réseaux d’approvisionnement et de développer un approvisionnement stable en produits essentiels de fabrication canadienne, a dit Ali Ehsassi, secrétaire parlementaire du ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie. Les projets conçus par des entreprises canadiennes novatrices et soutenus par NGen permettront à des entreprises d’améliorer la résilience et la fiabilité de leurs réseaux d’approvisionnement critique pour répondre à leurs besoins immédiats, tout en créant des capacités de fabrication de classe mondiale qui soutiendront la compétitivité canadienne à long terme. »

Les projets qui suivent constituent un groupe d’un total de douze projets exceptionnels qui se sont qualifiés pour recevoir du financement dans le cadre du Défi d’approvisionnement stratégique de NGen. NGen a alloué jusqu’à 30 millions de dollars à des coinvestissements dans des projets qui visent à renforcer les capacités de fabrication et la chaîne d’approvisionnement canadiennes. Les projets gagnants ont été sélectionnés en fonction des besoins critiques déterminés par le gouvernement du Canada, la viabilité à long terme de la fabrication de ces produits au Canada et la capacité des fabricants de fabriquer des produits qui sont d’utilisation sécuritaire et qui répondent aux normes de qualité des produits et de la production.

Les projets approuvés pour un coinvestissement de NGen et sélectionnés par un groupe d’experts indépendants comprend les projets suivants :

Providence Therapeutics Holdings, de Toronto (Ontario), et sa partenaire Northern RNA, de Calgary (Saskatchewan), travaillent à la mise au point d’un vaccin à ARNm contre la COVID-19 fabriqué au Canada et cherchent à accroître la capacité de fabrication du vaccin de Providence au Canada pour répondre aux besoins des Canadiens. En attendant des essais cliniques concluants et l’approbation de Santé Canada, la demande mondiale pour un vaccin efficace contre la COVID-19 sera très élevée. Ce projet établira une production de vaccin à ARNm au Canada et instaurera une chaîne d’approvisionnement en matières premières qui soutient une nouvelle industrie emballante.





Big-nano, de Waterloo (Ontario), et ses partenaires Swenco, de Waterloo (Ontario), IPC Technologies dba Prescientx, de Cambridge (Ontario), APC Filtration, de Brantford (Ontario), et Titan Clean Energy Project, de Craik (Saskatchewan), ont élaboré un projet visant à utiliser un matériau filtrant avec nanofibres obtenu par fusion-soufflage pour produire des filtres de purification d’air d’EPI. Le matériau filtrant à nanofibres a une plus grande efficacité de filtration et une plus longue durée de vie et offre une plus grande perméabilité que le matériau filtrant à microfibres conventionnel. Ce projet utilisera la technologie de Big-nano pour réduire la dépendance du Canada envers les fournisseurs étrangers de matériau à nanofibres obtenu par fusion-soufflage en mettant au point un matériau de classe mondiale, en créant une structure de coûts concurrentielle sur le plan mondial et en développant une capacité de production de masse au Canada.





McRae Imaging, de Mississauga (Ontario), s’est associée à DOT Automation, de Concord (Ontario), et Lumentra, de Toronto (Ontario), pour construire une installation de fabrication avancée de tissus à partir de nanomatériaux qui procurent une protection antimicrobienne, ainsi qu’un accessoire à rayons UV pour rajeunir le revêtement antimicrobien. Le produit fabriqué initialement sera une housse de siège dotée d’un accessoire à rayons UV qui rajeunira le revêtement antimicrobien une fois à tous les trois à six jours. Il pourra être utilisé dans les endroits qui nécessitent une désinfection fréquente et rapide, comme les secteurs du divertissement, de la santé, des transports publics et des sports, et dans les institutions universitaires.





Fine Cotton Factory, d’Etobicoke (Ontario), s’est associée à Microbonds, de Markham (Ontario), pour accroître la capacité du processus de fabrication de matériau textile antimicrobien imprégné de cuivre et parvenir à la production de masse de matériaux fiables, lavables et réutilisables pour les applications d’EPI. À long terme, l’expertise, l’équipement et la main-d’œuvre qualifiée qui auront été acquis soutiendront le développement continu de matériaux nouveaux et améliorés en réponse à la demande du marché. La mise au point de techniques correspondant à des méthodes de fabrication de textiles précises et reproductibles procurera un avantage concurrentiel majeur dans le marché en pleine explosion des textiles imprégnés de métal du secteur de la santé.





Fidelity Machine & Mould, de Calgary (Saskatchewan), s’est associée à Sentient Tools Engineering, d’Edmonton (Saskatchewan), pour améliorer le procédé de fabrication des masques chirurgicaux et de procédure de qualité médicale. Fidelity utilisera des technologies de fabrication avancée pour apporter des améliorations aux machines de fabrication de masques, développer de l’équipement de production entièrement automatisé, créer un module de recyclage pour réutiliser des résidus et utiliser d’autres matériaux pour produire les couches filtrantes.





IPC Technologies dba Prescientx, de Cambridge (Ontario), s’est associée à Big-nano, de Waterloo (Ontario), pour accroître la production d’un nouveau masque N100 jetable, auto-assainisseur, stérilisable et réutilisable. Ce nouveau masque établira un standard de performance de filtration plus élevé que les masques N95 actuels, en utilisant de nouveaux matériaux et de l’équipement d’automatisation fabriqués au Canada, ce qui renforcera la position du Canada pour ce qui est de la fabrication d’EPI. L’équipe collaborative constitue une plaque tournante en Ontario pour l’excellence en matière de fabrication d’EPI, qui inclut les partenaires du projet ainsi qu’Eclipse Automation, JOMI Engineering, l’Université de Waterloo, l’Université de Guelph, l’Université McMaster et les réseaux Hamilton Health Sciences et UHN. L’expertise combinée des partenaires permettra de développer des produits dérivés, comme des masques d’EPI réutilisables avec filtres jetables pour les produits médicaux, industriels et de consommation. L’équipement d’automatisation peut aussi être converti pour produire d’autres types de masques et d’autres produits, comme des filtres pour systèmes de CVC.





Molded Precision Components (MPC), d’Oro Medonte (Ontario), s’est associée à Niigon Machines, de Vaughan (Ontario), pour mettre au point de nouvelles techniques de fabrication avancée permettant de créer des systèmes capables de produire et d’emballer du désinfectant à mains et d’autres produits liquides semblables en un procédé continu. MPC est en train de créer un parc commercial de fabrication avancée à intégration verticale (le parc MediCA) pour assurer la chaîne d’approvisionnement en produits de santé du Canada. Le parc MediCA réunira des sociétés pouvant collaborer pour offrir une solution écosystémique complète allant de la matière première jusqu’au produit fini, à l’entreposage et à la distribution par priorité. À l’intérieur du parc MediCA, le groupe de sociétés sera en mesure de répondre à la demande canadienne de produits médicaux aussi bien en temps normal que lorsqu’une réponse rapide ou extraordinaire est requise. Le parc MediCA accueillera l’installation de fabrication de désinfectant pour les mains verticalement intégrée ainsi que les opérations avancées de moulage par injection de composantes et de produits médicaux de MPC.



Titan Clean Energy Project, de Craik (Saskatchewan), et ses partenaires Panther Industries, de Davidson (Saskatchewan), Big-nano, de Waterloo (Ontario), K+S Potash Canada, de Saskatoon (Saskatchewan), et Canada Masq, de Richmond Hill (Ontario), mettent au point un procédé qui offrira un approvisionnement 100 % canadien en tissu biodégradable produit par fusion-soufflage destiné à être utilisé dans des filtres d’EPI et des filtres HEPA. Ce projet vise à fabriquer de la résine et du tissu produits par fusion-soufflage biodégradables composés de biomatériaux canadiens renouvelables à 100 % et pouvant remplacer les résines hautement polluantes dérivées de combustibles fossiles qui sont actuellement importées d’Asie, d’Europe et des États-Unis. Les avantages comprennent une réduction de la pollution atmosphérique, une plus faible empreinte carbone et des masques N95 et filtres HEPA améliorés et biodégradables.





Carmina De Young Fashion Design, de London (Ontario), et ses partenaires LifeCycle Revive, de Brantford (Ontario), et LifeCycle Health, de London (Ontario), mettent au point une chaîne d’approvisionnement autonome et durable permettant de fabriquer entièrement au Canada des blouses d’isolement jetables et de l’EPI connexe, comme des combinaisons, des masques, des bonnets et des couvre-chaussures. L’approche fondée sur le cycle de vie comporte la récupération et le retraitement des déchets de polypropylène des hôpitaux pour éliminer les contaminants et faire en sorte que le produit soit sécuritaire et qu’il réponde aux normes et certifications de Santé Canada. La matière recyclée sera transformée en un textile non tissé qui est la matière de base pour fabriquer l’EPI jetable produit par CY Health, une division de Carmina de Young.





Artofix, de Longueuil (Québec), s’est associée à Roswell DHT, de Calgary (Alberta), pour produire un masque N95 de grande qualité en réponse à la demande mondiale d’EPI. Le masque N95 d’Artofix, qui utilise un matériau filtrant obtenu par fusion-soufflage de Roswell, est fabriqué à partir de matériaux hypoallergéniques achetés au Canada et comporte une forme unique et un joint qui procure un ajustement fiable et confortable aux usagers. La chaîne d’approvisionnement pour la fabrication du masque N95 d’Artofix est entièrement canadienne et consolidera l’approvisionnement stratégique du Canada en intrants essentiels dans la fabrication d’EPI. Avec la mise au point de chaînes de production automatisées, le consortium créera une chaîne de production collaborative qui réduira les coûts, accroîtra la souplesse et améliorera la qualité des produits, tout en procurant un avantage concurrentiel durable aux partenaires.





International Point of Care (IPOC), de Toronto (Ontario), et ses partenaires Precision Biomonitoring, de Cambridge (Ontario), Immune Response Diagnostics, d’Etobicoke (Ontario), et Suncor Énergie, de Calgary (Alberta), travaillent à accroître la capacité des installations de fabrication avancée d’IPOC pour faire face aux demandes accrues de réactifs biologiques à la COVID-19 et de composantes de dosage utilisés dans la fabrication de plusieurs épreuves à l’antigène, dépistages de virus et tests sanguins. Les réactifs sont essentiels à tous les tests de diagnostic, mais les plateformes sont demeurées inchangées depuis 30 ans. En faisant appel à de nouvelles applications technologiques, le consortium vise à améliorer le rendement, la stabilité et la capacité de production de nouveaux systèmes de tests et réactifs.





Novo Textile Company faisant affaire sous le nom de Novo Textiles, de Coquitlam (Colombie-Britannique), s’est associée à Harbour Technologies, de Windsor (Ontario), pour construire la première machine canadienne de fabrication de masques N99/PFE99 et N95/PFE95 moulés en forme de coupe. Cet équipement d’automatisation conçu, mis au point et fabriqué au Canada marque une étape importante. Il servira à fabriquer des masques chirurgicaux N99 et N95 moulés en forme de coupe au siège social de Novo, en Colombie-Britannique. Le projet dérange l’actuelle industrie de la fabrication d’EPI, car il repousse les limites grâce à de nouvelles technologies de fabrication, à des fonctionnalités de test intégrées et à des systèmes entièrement automatisés. Le nouvel équipement comportera une flexibilité modulable permettant de modifier les matériaux et l’ajustement des masques et d’offrir dans le marché canadien des masques du plus haut niveau de qualité, contrôlés par des tests.



À propos de NGen – Fabrication de prochaine génération Canada

NGen est l'organisation à but non lucratif émanant du secteur industriel qui dirige la Supergrappe de la fabrication de pointe du Canada. Son mandat est d'aider le Canada à se doter de capacités de fabrication de pointe de calibre mondial au profit des Canadiens. NGen s'efforce de renforcer la collaboration entre ses membres, lesquels regroupent plus de 3,000 fabricants, entreprises technologiques, centres d'innovation et chercheurs. NGen fournit également du financement et du soutien commercial aux initiatives dirigées par l'industrie qui visent à concevoir, à appliquer ou à mettre à l'échelle des solutions de fabrication transformatrice au Canada en vue de leur commercialisation sur les marchés mondiaux.

