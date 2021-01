ORLANDO, Floride, 21 janv. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- uBreakiFix, l'une des principales franchises dans la réparation de matériel technologique, a annoncé une croissance substantielle au cours du quatrième trimestre de 2020 avec 22 nouveaux emplacements, portant l'empreinte totale de la marque à 611 magasins en Amérique du Nord.



Entre le 1er janvier et le 31 décembre, uBreakiFix à ouvert un total de 67 magasins, soulignant un développement important en Californie qui compte désormais 52 magasins, le Texas avec un total de 56 et la Floride, l'état d'origine de la marque, qui en compte maintenant 83.

uBreakiFix à également terminé l'année avec plus de 600 véhicules de réparation mobiles circulant sur les routes, mettant ainsi ses services professionnels de réparation de téléphones directement à la portée des clients. Le service « Nous venons à vous » en plus des services de collecte à l'auto et des demandes envoyées par la poste a permis à uBreakiFix de continuer à soutenir ses clients par des moyens nouveaux, sûrs et pratiques en dépit de la pandémie. uBreakiFix prévoit de continuer à développer son empreinte « Nous venons à vous » en 2021.

« Bien que 2020 ait apporté son propre lot de défis sans précédent, je suis fier que nous ayons pu non seulement rester concentrés sur la croissance, mais également réussi à servir nos clients là où ils se trouvent en cette saison », a déclaré Justin Wetherill, président et co-fondateur d'uBreakiFix. « Derrière l'accroissement constant du nombre de nouveaux magasins et de véhicules 'Nous venons à vous', vous découvrirez un groupe de partenaires et de franchisés engagés, ainsi que des membres de l'équipe dont la priorité absolue est d'améliorer continuellement l'expérience de réparation. »

Avec un regard rivé sur 2021, uBreakiFix prévoit d'accélérer son rythme, en projetant l'ouverture de 45 magasins rien qu'au cours du premier trimestre. Le mois de janvier démarre en force, avec déjà sept sites ouverts, ainsi qu'une reconnaissance sur la liste annuelle Franchise 500® du magazine Entrepreneur où uBreakiFix s'est classé au 18e rang. L’entreprise s'est distinguée pour ses performances exceptionnelles dans des domaines tels que la croissance des unités, la force et la stabilité financières, et la puissance de la marque.

« L'année dernière a poussé le secteur de la franchise vers de nouveaux niveaux de créativité et d'innovation, ce qui nous rend encore plus fiers d'être classés parmi les concepts les plus réussis », a déclaré M. Wetherill. « Nous sommes fiers d'être reconnus sur la liste annuelle de Franchise 500® du magazine Entrepreneur pour notre impact, tandis que nous continuons à axer nos efforts sur la croissance de la franchise, l'augmentation du soutien organisationnel et l'amélioration de l'expérience client. »

uBreakiFix est reconnue pour sa capacité à réparer n'importe quel appareil doté d'un bouton marche/arrêt. À ce jour, la marque a réparé plus de 10 millions d'appareils, dont des téléphones, des tablettes, des ordinateurs, des consoles de jeux en passant par tout le reste. Fournisseur de services agréé pour Samsung et Google, uBreakiFix est à la tête du secteur en matière de partenariats stratégiques, offrant aux clients de Samsung Galaxy et de Google Pixel un service de réparation le jour même, qui est entièrement pris en charge par le fabricant.

uBreakiFix a été fondée en 2009 par Justin Wetherill et David Reiff, qui ont jumelé leurs compétences avec celles d'Eddie Trujillo pour offrir un service de réparation technique rapide et abordable dans un point de vente physique, couplé à une expérience client inégalée. En comblant un besoin sur le marché de la réparation, l'entreprise s'est développée de manière organique, passant d'un simple magasin de quartier en Floride à une franchise d’envergure internationale. Pour plus d'information, visitez le ubreakifix.com.

Depuis 2016, uBreakiFix est le partenaire exclusif en réparations sans rendez-vous des utilisateurs de Google Pixel. En 2018, uBreakiFix est devenu un fournisseur de services agréé Samsung Care, offrant une assistance en personne le jour même aux clients de Samsung Galaxy à travers les États-Unis. En 2019, uBreakiFix s'est joint à la famille Asurion et mène désormais ses activités en tant que filiale de la société, tout en conservant la marque, l'équipe de leadership et le modèle de franchise uBreakiFix.

